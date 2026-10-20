Sondaj Reuters/Ipsos: Donald Trump a ajuns la cea mai scăzută cotă de încredere înregistrată în cele două mandate prezidențiale

Președintele american Donald Trump. 71% intre americani cred că SUA „se îndreaptă într-o direcție greșită”. Foto: Profimedia Images

Cota de încredere a președintelui american Donald Trump a scăzut la 31%, cel mai redus nivel înregistrat în cele două mandate ale sale, arată datele unui sondaj de opinie realizat de Reuters/Ipsos. De asemenea, cu două săptămâni înaintea alegerilor „midterm” pentru Congresul SUA, democrații au un avans de 12 puncte procentuale față de republicani, informează USA Today.

Astfel, cota de încredere a lui Trump e în scădere cu un punct procentual, comparativ cu minimul anterior, înregistrat în alt sondaj realizat cu două săptămâni în urmă.

Noile date vin în contextul în care în unele state americane a început deja votul anticipat pentru alegerile pentru Congres, care se vor desfășura pe 3 noiembrie.

Sondajul de opinie Reuters/Ipsos a fost realizat pe un eșantion de 1.679 de americani cu drept de vot și are o marjă de eroare de +ads/- 2%.

Sondajul vine după alte două sondaje de opinie publicate pe 18 octombrie.

Într-un sondaj Washington Post/ABC News/Ipsos, indexul de aprobare/cota de popularitate a lui Trump a atins un nou record negativ, ajungând la 33% - o scădere de 4 puncte față de un sondaj similar raelizat în iulie și de 8 puncte, față de un sondaj din octombrie 2025.

De asemenea, într-un alt sondaj NBC News/SurveyMonkey, nivelul de încredere al lui Trump a ajuns la un minim de 34%, un record negativ în doilea mandat prezidențial al lui Trump. 51% dintre repondenți „au dezaprobat puternic” activitatea președintelui american.

Totodată, 71% dintre americani au spus că țara merge pe „un drum greșit”, cu 10% mai mulți, comparativ cu un alt sondaj realizat în aprilie 2025, conform datelor sondajului NBBC News/SurveyMonkey.