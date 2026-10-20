CNN: Democrații visează la o mare victorie împotriva lui Trump la alegerile pentru Congresul SUA din noiembrie. Ce spune realitatea

Donald Trump se uită la o emisiune CNN, care prezintă datele ultimelor sondaje, în timpul unui miting electoral organizat înaintea alegerilor midterm pentru Congresul SUA. Foto: Getty Images

Democrații americani speră la un „val albastru” (o victorie care să „măture” Partidul Republican) la alegerile „midterm”, de la jumătatea mandatului, din Congresul SUA, după ce ultimele sondaje arată că ar putea obține victorii electorale inclusiv în statele „roșii”, aflate sub controlul republicanilor. Așteptările pentru Partidul Democrat din SUA au devenit atât de mari, încât nu e exclus ca aceștia să fie extrem de dezamăgiți dacă nu vor reuși să preia controlul în ambele camere ale Congresului - Camera Reprezentanților și Senatul. Istoria politicii americane arată totuși că astfel de victorii sunt rare, se arată într-o analiză CNN.

„Cred că democrații au șanse de victorie în suficiente state americane”, a spus David Axelrod, comentator politic la CNN. „Dar nu m-ar surprinde deloc dacă nu vor reuși să preia controlul Senatului. Depinde cu adevărat de cât de mare este acest val,” a adăugat el.

În 2022, de pildă, republicanii erau extrem de încrezători într-un „val roșu”, la alegerile din Congres. Democrații au ajuns însă să „sărbătorească” faptul că au pierdut „doar” 9 locuri în Camera Reprezentanților și, implicit, controlul acestei camere din Congres.

Ce spun ultimele sondaje și istoria alegerilor din ultimii 100 de ani pentru Congresul SUA

Într-un sondaj recent realizat de ABC News și Washington Post, democrații au în prezent un avantaj de 10% față de republicani. În Senat, e o luptă strânsă între candidații democrați și republicani în state conservatoare și care sunt fief-uri ale Republicanilor, precum Alaska, Iowa, Kansas și Texas.

Există, de asemenea, curse strânse în statele „purpurii” (care nu sunt considerate fief-uri ale niciunuia dintre partide), precum Michigan și Georgia, unde democrații speră ca actualul trend să-i ajute să-și păstreze locurile pe care le dețin în prezent în congres.

Istoria politicii americane arată că partidul președintelui SUA pierde aproape întotdeauna locuri în Camera Reprezentanților, la aceste alegeri: doar de două ori în ultimii 100 de ani partidul președintelui nu a pierdut măcar locuri în Camera Reprezentanților...

Schimbarea a câtorva locuri între democrați și republicani poate fi extrem de importantă: când democrații au pierdut nouă locuri în 2022, au pierdut la limită controlul Camerei, o înfrângere clară. Dar a fost departe de dezastrul total pe care mulți l-au așteptat în acel an.

În prezent, 10 locuri deținute de republicani în congres „se înclină sigur sau probabil” către democrați, conform unui raport politic consultat de CNN.

În același timp, 8 locuri deținute de democrați se înclină către republicani.

Asta înseamnă că democrații trebuie să câștige doar unul sau câteva dintre aceste locuri disputate, pentru a obține majoritatea în Camera Reprezentanților.

Câte locuri trebuie să câștige democrații pentru a prelua controlul atât al Camerei Reprezentanților, cât și al Senatului la alegerile din noiembrie

Democrații ar trebui să obțină patru locuri noi, în fiecare cameră a Congresului SUA, pentru a obține majoritatea, notează CNN..

În Senatul SUA, în prezent, sunt 53 de republicani, 45 de democrați și doi independenți care votează alături de democrați. Senatul SUA are 100 de membri - în situații de vot egal, intevine balotajul: votul președintelui Senatului (deținut în prezend de vicepreședintele SUA, JD Vance) devine decisiv.

Astfel, democrații trebuie să ajungă la 51 de membri, pentru a prelua controlul Senatului (cu 100 de membri, deoarece Vicepreședintele JD Vance, în rolul său de președinte al Senatului, acordă voturi de departajare.

În aceste condiții, campania republicană pentru alegerile intermediare din 3 noiembrie s-a transformat rapid într-o cursă contracronometru pentru a evita un dezastru electoral dramatic. Oficialii republicani de rang înalt se tem că pierderile partidului în această bătălie electorală ar putea fi uriașe și că partidul ar putea să piardă nu doar controlul Camerei Reprezentanților, un deznodământ aproape inevitabil, dar și Senatul american.

Donald Trump a susținut, marți, într-un discurs electoral în statul Kansas că „America va arde precum Franța acum”, dacă democrații câștigă alegerile din noiembrie, relatează Reuters. Sondajele arată că democrații vor câștiga foarte probabil Camera Reprezentanților și au o șansă considerabilă să câștige Senatul.