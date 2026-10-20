Donald Trump îi avertizează pe americani că America „va arde ca Franța” dacă democrații câștigă alegerile din noiembrie

Foto: Profimedia Images

Donald Trump a susținut, marți, într-un discurs electoral în statul Kansas că „America va arde precum Franța acum”, dacă democrații câștigă alegerile din noiembrie, relatează Reuters. Sondajele arată că democrații vor câștiga foarte probabil Camera Reprezentanților și au o șansă considerabilă să câștige Senatul.

Mitingul organizat de Trump în sprijinul senatorului republican Roger Marshall, care candidează pentru un nou mandat, a fost cea mai recentă deplasare a președintelui într-un stat conservator în care candidații republicani se află în defensivă din cauza nemulțumirilor alegătorilor față de războiul din Iran și creșterea prețurilor.

Franța a fost zguduită în ultimele zile de unele dintre cele mai grave tulburări sociale din ultimii ani, după ce protestele de amploare împotriva creșterii costului vieții și a finanțării insuficiente a serviciilor publice au degenerat în revolte și jafuri.

Trump însuși s-a confruntat cu dificultăți în încercarea de a reduce costul bunurilor și serviciilor în Statele Unite. În discursul său, Trump a recurs la retorica anti-imigrație și anti-musulmană pe care a folosit-o pentru a-și mobiliza susținătorii în cele trei campanii prezidențiale ale sale.

„Nu vom permite ca așa ceva să se întâmple în țara noastră”, a spus el. „Când vedeți turle de biserici în flăcări și incendii violente în Franța, să vă amintiți că asta vor democrații radicali să facă în America”.

Trump obișnuiește să îi ironizeze pe democrați numindu-i „dumocrați”, o poreclă batjocoritoare care combină denumirea partidului cu termenul englezesc dumb („prost”).

Organizațiile pentru apărarea drepturilor omului l-au criticat în repetate rânduri pe Trump pentru discursurile sale din ultimii ani, în care a atacat și ridiculizat imigranții și minoritățile etnice. Organizațiile pentru drepturi civile susțin că o asemenea retorică contribuie la normalizarea atitudinilor discriminatorii față de aceste comunități.

Dezastru în sondaje pentru republicani

Cel mai recent sondaj Reuters/Ipsos, publicat luni, indică faptul că doar 31% dintre americani mai aprobă activitatea lui Trump în funcția de președinte, cel mai scăzut nivel înregistrat de acesta.

Democrații trebuie să obțină un câștig net de câte patru mandate atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senatul SUA, pentru a răsturna majoritățile fragile ale republicanilor, de 218 la 214 mandate, respectiv 53 la 47.

În Park City, în apropiere de Wichita, numeroși participanți la miting au parcurs pe jos peste 1,6 kilometri, traversând zona autostrăzii Interstate 135, pentru a ajunge la arena aflată într-o zonă rurală. Deasupra lor, panoul roșu și verde al unei benzinării pentru camioane afișa cele mai recente prețuri: 1,05 dolari pe litru pentru benzină și 1,53 dolari pe litru pentru motorină.

Potrivit asociației automobilistice AAA, prețul benzinei este cu aproximativ 45% mai mare decât media înregistrată în acest stat anul trecut.

Preocupările economice erau evidente chiar și în rândul celor mai fideli susținători ai lui Trump.

„Trăiesc dintr-o indemnizație de invaliditate, așa că nu am prea mulți bani, dar mi se pare că prețurile continuă să crească, deși ar trebui să scadă. Ai impresia că trebuie să cauți peste tot sau chiar să vânezi ceva de mâncare”, a declarat Monique Mullen, în vârstă de 59 de ani, o alegătoare republicană din Hutchinson, Kansas, care are grijă de tatăl său.

Un mic grup de protestatari s-a adunat în apropierea arenei. Printre aceștia se afla și James Nightingale, din Halstead, Kansas, care se descrie drept un alegător independent.

„Sunt fermier în Kansas, iar administrația Trump a devastat economia agricolă din regiunea mea. Nu numai că tarifele sale vamale ne-au distrus piețele de desfacere pentru cereale, dar acum aduce și carne de vită importată din străinătate. Ce s-a întâmplat cu «America pe primul loc»?”, a spus el.

Alegătorii din Kansas au demonstrat că sunt dispuși să voteze și pentru candidați ai celuilalt partid, alegând-o pe democrata Laura Kelly în funcția de guvernatoare pentru două mandate consecutive.

„Nu cred că este vreodată ușor să câștigi alegeri aici”, a declarat Gina Seman, o susținătoare a lui Trump din Towanda, Kansas, precizând că, în trecut, candidații republicani și-au considerat popularitatea un avantaj garantat.