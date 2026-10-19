Stare de urgență pe străzile Franței: restricții de circulație de la 20:00 la 06:00 în orașele din nord

1 minut de citit Publicat la 19:51 19 Oct 2026 Modificat la 19:51 19 Oct 2026

Proteste violente în Paris și alte orașe din Franța. Foto: Hepta

Mai multe orașe din nordul Franței vor intra luni și marți noapte sub restricții parțiale de circulație, după protestele violente care au cuprins țara în weekend, scrie Euronews.

Potrivit cabinetului premierului Sebastien Lecornu, restricțiile se vor aplica între orele 20:00 și 06:00, ora locală, în patru orașe din nord, printre care și Lille.

Lecornu anunțase mai devreme, luni, că a cerut autorităților regionale să introducă restricții de circulație „localizate și parțiale”, pentru a preveni noi revolte și jafuri, după ce manifestațiile împotriva scumpirilor s-au transformat, sâmbătă, în violențe.

„Sâmbătă, în ciuda scenelor de violență extremă și a pagubelor materiale majore, nimeni nu a murit, iar acesta este un miracol”, a declarat premierul, după o reuniune a celulei de criză a guvernului.

Lecornu a apărat, de asemenea, activitatea polițiștilor care au intervenit împotriva grupurilor de protestatari violenți.

În același timp, președintele Emmanuel Macron a refuzat demisia ministrului de Interne, Laurent Nuñez, invocând „necesitatea de a asigura continuitatea comenzii forțelor de securitate, având în vedere situația actuală”, potrivit unui comunicat al Palatului Elysee, transmis luni.

Președintele l-a însărcinat pe ministrul de Interne să „ia toate măsurile necesare pentru a garanta transparența deplină asupra eșecurilor de planificare și de informații care au dus la aceste violențe”, se mai arată în comunicat.

Macron a cerut, totodată, introducerea „unor noi tactici de intervenție a poliției pe teren”.

Laurent Nunez a recunoscut că poliția a „pierdut controlul” situației în unele orașe.

„O serie de măsuri pentru a-i opri și a-i împiedica pe jefuitori și pe vandali să acționeze” vor fi introduse „începând din această seară de luni”, a anunțat ministrul de Interne, precizând că numărul polițiștilor și jandarmilor din teren va fi suplimentat până la weekend.

Duminică seara, mai multe grupuri au ieșit din nou în stradă, au incendiat tomberoane, biciclete și alte obiecte și au jefuit magazine în orașe precum Paris, Lyon și Marseille.

Potrivit autorităților, aproximativ 2.400 de persoane au fost arestate în toată Franța în weekend, în legătură cu protestele.