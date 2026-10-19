Premierul Franței cere restricții de circulație după revoltele din weekend. Nu este exclusă declararea stării de urgență

Proteste violente în Paris și alte orașe din Franța, sâmbătă, 18 octombrie 2026. Foto: Hepta

Premierul francez Sebastien Lecornu le-a cerut autorităților locale din unele orașe să impună restricții parțiale de circulație după violențele, jafurile și distrugerile din weekend. Șeful guvernului nu exclude nici decretarea stării de urgență dacă situația se agravează, însă spune că, pentru moment, măsurile locale sunt mai potrivite decât o intervenție la nivel național, scriu Reuters și BBC.

Lecornu a făcut anunțul luni, după o reuniune de criză a guvernului convocată în urma protestelor care au degenerat în mai multe orașe din Franța. Primarii vor putea introduce restricții de circulație acolo unde consideră că este necesar, pentru protejarea populației și a magazinelor.

Premierul nu a precizat toate orașele în care ar urma să fie aplicate măsurile și a subliniat că acestea trebuie să fie țintite. Parisul, de exemplu, nu va fi supus unei interdicții generale de circulație.

Autoritățile încearcă în același timp să îi identifice pe cei implicați în violențele din weekend. La Paris, aproximativ 200 de anchetatori au început luni să analizeze imaginile surprinse în timpul revoltelor.

Potrivit premierului, aproximativ 80% dintre persoanele arestate pentru violențe și jafuri în weekend urmează să fie puse sub acuzare.

„Francezii vor să știe cum s-a ajuns la această dezordine, cum s-au desfășurat lucrurile și cum au fost posibile asemenea violențe în țara noastră”, a spus Lecornu, care a recunoscut că și în noaptea precedentă au existat incidente la Paris și Marsilia.

Cei care au provocat distrugerile ar urma să plătească reparațiile

Guvernul francez pregătește și o lege prin care persoanele responsabile pentru distrugeri să fie obligate să suporte costurile reparațiilor.

„Va exista o lege prin care vom găsi modalități de a ne asigura că cei care au distrus proprietăți vor trebui să plătească”, a declarat premierul.

Executivul va pune deoparte și bani pentru refacerea zonelor afectate. Lecornu a anunțat, de asemenea, crearea unui fond pentru șomaj parțial destinat angajaților care nu își pot desfășura activitatea pentru că magazinele sau firmele în care lucrează au fost afectate de revolte.

Guvernul discută și cu societățile de asigurări pentru ca despăgubirile să ajungă cât mai repede la persoanele și companiile afectate.

Lecornu acuză grupările radicale de extremă stânga

Premierul francez a pus o parte din violențele din weekend pe seama unor „grupări radicale de extremă stânga”, pe care le acuză că încearcă să destabilizeze țara înaintea alegerilor prezidențiale de anul viitor.

„Există o mișcare condusă de grupări radicale de extremă stânga care chiar vor să destabilizeze, care vor să creeze haos în țara noastră până la alegerile prezidențiale”, a spus Lecornu.

Din acest motiv, autoritățile vor întări și măsurile de securitate în jurul reuniunilor și evenimentelor politice în următoarele săptămâni și luni.

„Nu vom fi conduși și nu ni se va dicta de către cei care distrug, de hoți, de huligani”, a spus premierul.

Lecornu și-a exprimat în același timp încrederea în ministrul de Interne, Laurent Nuñez, care și-a oferit demisia duminică, după criticile legate de modul în care forțele de ordine au gestionat violențele. Președintele Emmanuel Macron i-a cerut însă să rămână în funcție.

Premierul a spus că, dacă nu ar avea încredere în Nuñez, acesta „nu ar fi acum lângă mine”, adăugând că autoritățile trebuie să rămână „ferme și puternice împreună”.

Violențele din weekend au provocat critici inclusiv din partea primarilor unor mari orașe franceze, care au cerut explicații privind modul în care au fost pregătite și desfășurate forțele de ordine. În mai multe zone au fost deja introduse restricții asupra manifestațiilor și adunărilor publice.