Ministrul de Interne francez recunoaște că a pierdut controlul în timpul violențelor și și-a prezentat demisia. Macron a respins-o

Proteste violente în Paris și alte orașe din Franța, sâmbătă, 18 octombrie 2026. Foto: Hepta

Ministrul de Interne francez, Laurent Nunez, și-a prezentat demisia lui Emmanuel Macron, care a respins-o, a anunțat lui Palatul Élysée. Președintele a subliniat însă "eșecurile de anticipare și informații" care "au dus la violențele din 17 octombrie".

"Sunt ministrul de Interne, sunt responsabil pentru tot ce se întâmplă, evident, pe teren. Sistemul pe care l-am implementat a fost pe alocuri disproporționat în comparație cu volumul de participanți și manifestanți din marșurile normale, dar și cu cel de vandali, jefuitori și activiști de ultra-stânga care au provocat degenerarea marșurilor. Îmi prezint demisia pentru că sunt responsabil pentru tot ce se întâmplă", a declarat Laurent Nunez, scrie BFM TV.

Macron i-a refuzat demisia.

Pentru a pune capăt baricadelor și jafurilor, Emmanuel Macron i-a cerut ministrului de Interne "să pună în aplicare cât mai repede posibil pe teren noi metode de acțiune pentru forțele de securitate internă în lupta împotriva protestatarilor".



Conform unui comunicat al preşedinţiei, şeful statului i-a cerut lui Nunez "să implementeze cât mai repede pe teren noi modalităţi de acţiune pentru forţele de securitate internă în privinţa luptei împotriva celor care provoacă distrugeri", "pentru a pune capăt fenomenelor de baricade şi jafuri".



Executivul de la Paris încearcă să reacţioneze la furia şi îngrijorarea provocate de reacţia la manifestaţiile împotriva costului vieţii; demonstraţiile au degenerat sâmbătă în violenţe deosebit de ample şi provoacă o criză politică.



Sâmbătă au fost arestaţi aproape 2400 de protestatari, iar circa 1000 de membri ai forţelor de ordine au fost răniţi.



Mai mulţi reprezentanţi ai opoziţiei, în special din rândul extremei drepte, au cerut duminică demisia lui Nunez, aflat în funcţie de un an.

Acesta este aşteptat luni la Marsilia, orașul din sudul ţării unde violenţele au escaladat, iar autorităţile locale au afirmat sâmbătă că aproape 30.000 de protestatari au fost implicați în jafuri.

Premierul Sebastien Lecornu va prezida luni dimineaţa o celulă de criză interministerială pentru economie şi comerţ, asigurări şi urmărire penală.