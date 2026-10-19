Marine Le Pen îl atacă pe Emmanuel Macron după protestele violente din Franța și spune că e „lipsit de credibilitate și autoritate”

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Candidata extremei drepte franceze la alegerile prezidențiale din 2027, Marine Le Pen a reacționat la o zi după violențele care au zguduit Franța. „Trecem printr-o criză de încredere”, declară a spus Marine Le Pen. Ea descrie situația drept „o amenințare la adresa democrației”. Lidera RN consideră că responsabilitatea aparține „extremei stângi” și lui Emmanuel Macron, un președinte care, în opinia sa, este „lipsit de credibilitate și autoritate”, relatează Euronews.

Marine Le Pen a făcut aceste declarații cu mai puțin de două ore înaintea discursului lui Emmanuel Macron.

La rândul său, președintele Rassemblement National, Jordan Bardella, consideră că „ordinea nu mai există astăzi în Franța”. Potrivit lui Jordan Bardella, „Franța a fost umilită” sâmbătă noapte. Liderul RN a făcut această declarație în timpul unei vizite la o secție de poliție din Paris.

Violențele reizbucnesc la Paris

Marine Le Pen și adjunctul său au reacționat în timp ce jafurile au fost reluate la Paris, la mai puțin de 24 de ore după o zi de haos care a zguduit Franța. Noi scene de violență au izbucnit duminică după-amiază în capitala franceză.

CRS-8, unitatea specializată a poliției pentru intervenții rapide în cazul tulburărilor violente din mediul urban, a fost mobilizată pentru a doua zi consecutiv. Tensiunile se concentrează din nou în centrul Parisului, în special în zona Pieței Republicii (Place de la Republique).

Câteva sute de participanți la revolte se confruntă cu forțele de ordine. Potrivit prefecturii de poliție din Paris, „pe rețelele sociale a circulat un apel la o adunare neautorizată în Place de la Republique, astăzi, la ora 14:00”. Grupuri de tineri cu fețele acoperite au atacat și jefuit magazine.

Cele mai recente cifre privind violențele de sâmbătă sunt uluitoare.

Numai în cursul zilei de sâmbătă, prefectura departamentului Bouches-du-Rhone a înregistrat peste 30.000 de persoane implicate în jafuri. Cifra amețitoare i-a lăsat fără cuvinte pe observatorii specializați în activitatea poliției și a sistemului judiciar.