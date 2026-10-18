La o zi după violențele extreme din Franța, Macron s-a adresat națiunii: "Simțim cu toții furie și rușine"

3 minute de citit Publicat la 22:00 18 Oct 2026 Modificat la 22:12 18 Oct 2026

Emmanuel Macron a denunțat „violențele scăpate de sub control”, despre care a spus că „nu au „nicio justificare”. Foto: Profimedia Images

Într-un discurs adresat națiunii, la o zi după ciocnirile violente între polițiști și protestatari în mai multe orașe din Franța, Emmanuel Macron a cerut prefecturilor să răspundă „prin toate mijloacele”, inclusiv prin interzicerea anumitor adunări „atunci când este necesar”. Președintele francez a denunțat „violențele scăpate de sub control” care au avut loc pe tot parcursul zilei de sâmbătă, și care au făcut ravagii în mai multe orașe din Franța. El a apărat forțele de ordine, dar le-a cerut „transparență deplină” în explicarea strategiei de menținere a ordinii publice.

Președintele Franței a cerut prefecților să răspundă „prin toate mijloacele”, „inclusiv prin interzicerea anumitor adunări când este necesar”, după violențele de sâmbătă, care au șocat țara, potrivit BFMTV.

Emmanuel Macron a mai spus că „prefecții vor decide împreună cu primarii cum să protejeze orașele noastre, instituțiile noastre publice și afacerile noastre”.

Aceste decizii vor putea include „interzicerea anumitor adunări, atunci când este necesar, prin luarea tuturor măsurilor necesare și prin toate mijloacele”.

De asemenea, în ceea ce privește modul în care au acționat forțele de ordine, Emmanuel Macron a spus că în opinia sa „au rezistat” și „au făcut tot ce au putut”. Totuși, președintele Franței a cerut „transparență deplină” în ceea ce privește strategia de menținere a ordinii publice folosită în timpul evenimentelor de ieri.

„Aştept răspunsuri clare şi va exista o transparenţă completă”, a promis el.

„Simţim cu toţii furie şi ruşine”

Emmanuel Macron a denunțat „violențele scăpate de sub control”, despre care a spus că „nu au „nicio justificare”.

„Uitându-ne la aceste imagini, cu toții ne-am întrebat: ce este în mintea lor? Simțim cu toții furie și rușine în seara aceasta”, a spus Macron.

„Este insuportabil să vezi străzile oraşelor noastre devastate în acest fel. Nimic nu justifică acest lucru, nimic nu îl explică, nimic nu îl scuză”, a spus el, dându-le asigurări comercianţilor şi artizanilor afectaţi de jafuri de „sprijinul” său.

Macron a anunțat că prim-ministrul va prezida începând de luni o celulă de criză pentru a mobiliza „ajutoarele cât mai rapide posibil” şi pentru a veni în sprijinul persoanelor afectate de violenţe.

Totuși, a adăugat președintele francez, „câteva sute de mii" de manifestanţi au avut „cereri legitime” și i-a îndemnat pe oameni să nu-i „confunde” cu cei care au produs distrugeri. Ela subliniat că revendicările acestor protestatari sunt corect și a cerut premierului să ia măsuri ca prețurile carburanților să scadă.

„Nu trebuie niciodată să-i confundăm pe aceştia din urmă cu cei care au distrus, au spart şi au jefuit”, a spus Macron.

El s-a referit direct și la nemulțumirile elevilor.

„Vocea lor trebuie ascultată fără prejudecăţi şi fără a minimiza dificultăţile.

Responsabilitatea noastră este, aşadar, dublă: să ascultăm nemulţumirile şi să luăm măsuri pentru a remedia cauzele acestora, precum şi să asigurăm respectarea fermă a ordinii republicane”, a concluzionat Emmanuel Macron.

Macron le-a cerut partidelor să nu mai instige protestatarii

Președintele francez și-a încheiat discursul spunând că Franța „merită alegeri prezidențiale reușite peste șase luni”. El a făcut apel la responsabilitate și a cerut partidelor să nu instige protestatarii.

Emmanuel Macron a spus că dezbaterile trebuie să „aibă loc cu partidele, nu pe stradă, prin violență”. „Nu, întotdeauna nu, violenței de orice fel”, a adăugat el.

Imagini ca după război în Franța

A doua zi după protestele violente din Franța, țara părea că a trecut printr-un război. În unele orașe au avut loc distrugeri pe scară largă.

Vitrinele magazinelor au fost sparte, mașinile au fost incendiate, bicicletele au fost carbonizate, iar trotuarele din Paris erau acoperite de grămezi de cioburi și resturi.

Poliția a arestat aproximativ 1.800 de persoane sâmbătă, în timp ce circa 550.000 de manifestanți au ieșit în stradă la proteste care au fost, în mare parte, pașnice. Aceștia au protestat față de creșterea prețurilor la carburanți, scumpirea vieții și deteriorarea serviciilor publice, inclusiv a celor din domeniul educației.

Însă, printre protestatarii pașnici au fost și grupuri de huligani, unii îmbrăcați în negru și purtând măști și cagule. În Paris, Marsilia și în alte orașe, aceștia au incendiat mașini și clădiri, inclusiv instituții publice și au jefuit magazine.