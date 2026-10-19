Europa fierbe din cauza scumpirilor. Protestele din marile orașe scot la iveală aceeași frustrare: banii nu mai ajung

În Franța, violențele și distrugerile au atins cote greu de imaginat. Foto: Profimedia Images

De la scumpirea alimentelor și locuințe tot mai greu de plătit până la puterea de cumpărare care stagnează și serviciile publice tot mai solicitate, protestele din Europa arată cât de mare a devenit nemulțumirea legată de nivelul de trai.

Mii de oameni au ieșit în stradă în mai multe țări europene în weekend, nemulțumiți de creșterea costului vieții, prețurile locuințelor, salariile mici și presiunea tot mai mare asupra serviciilor publice. Motivele diferă de la o țară la alta, dar toate protestele scot în evidență aceeași frustrare: banii nu mai ajung, scrie Euronews.

Haosul din Franța

În Franța, sute de mii de oameni, printre care studenți și membri ai altor grupuri sociale, au participat la manifestații față de costul vieții și starea serviciilor publice. Mulți au protestat pașnic, însă președintele Emmanuel Macron a promis că vor răspunde în fața legii cei care „au încercat să doboare Republica”, după ce unele manifestații au degenerat în jafuri și violențe în mai multe orașe mari, iar aproximativ 1.500 de magazine și spații comerciale au fost avariate.

Pagubele provocate comercianților se vor ridica la „câteva sute de milioane de euro”, a declarat pentru postul LCI Alexandre Bompard, președintele Federației pentru Comerț și Retail, precizând că este prea devreme pentru o estimare exactă.

Primăria din Limoges a fost cuprinsă de flăcări, la fel și cunoscutul birou de turism din Place Bellecour, la Lyon. Vandalii au pătruns și în primării din Marsilia, Lille și Angers, iar la Bordeaux a fost devastată reședința prefectului.

„Protestul este un drept, iar furia merită să fie ascultată. Dar nicio nemulțumire și niciun dezacord nu pot justifica distrugerea bunurilor publice”, a declarat Guillaume Guérin, primarul orașului Limoges, care a calificat violențele drept „inacceptabile”.

Violențe și în Belgia

În Belgia, poliția s-a confruntat cu manifestanții la Bruxelles și Liège, în timpul protestelor față de costul vieții. În ultimele săptămâni, și elevii de liceu au ieșit în stradă împotriva creșterii costurilor din educație, alăturându-se astfel studenților din Franța care protestează față de condițiile din școli și lipsa profesorilor.

În aceeași linie cu primarul din Limoges și alți politicieni, ministrul belgian de Interne, Bernard Quintin, a declarat sâmbătă că situația „nu mai este pur și simplu un protest”, ci „violență pură și simplă”.

Bătăi și jafuri în Italia

Și în Italia au avut loc proteste față de situația economică și creșterea prețurilor. Ciocnirile din Milano, Torino și Bologna s-au soldat cu răniți, iar zeci de persoane au fost reținute la Milano.

Mai mult, protestatarii nervoși s-au luat la bătaie cu forțele de ordine, au dat foc la obiecte găsite pe stradă și chiar au jefuit magazine,

Nemulțumiri și în Portugalia

În Portugalia, sindicatele și organizațiile care militează pentru dreptul la locuință au cerut salarii mai mari, pensii mai bune, servicii publice îmbunătățite și măsuri pentru ca locuințele să devină mai accesibile.

Organizatorii au atras atenția asupra chiriilor în creștere, costurilor tot mai mari ale creditelor ipotecare și cheltuielilor zilnice care apasă tot mai mult asupra bugetelor familiilor.

De ce sunt europenii nemulțumiți?

Creșterea prețurilor la alimente, locuințe și energie îi face pe mulți să se descurce tot mai greu cu veniturile pe care le au. Chiar și atunci când inflația încetinește, prețurile rămân, în general, mai mari decât înainte, ceea ce lasă mai puțini bani disponibili în bugetele familiilor.

Locuințele sunt o problemă importantă mai ales pentru chiriași și pentru tineri, în multe orașe. Angajații cu salarii mici sunt afectați puternic de cheltuielile de bază, iar nemulțumirile legate de educație și alte servicii publice au amplificat tensiunile în unele țări.

Datele Eurostat analizate de Euronews Business arată că prețurile alimentelor și băuturilor nealcoolice în Uniunea Europeană au crescut cu 34% între august 2021 și august 2026. Cantitatea de alimente care putea fi cumpărată cu un salariu minim brut lunar a scăzut cu 6% în Malta, cu 5% în Spania și cu 4% în Franța, în timp ce în majoritatea țărilor analizate a crescut.

Comparația nu include însă taxele, chiria și alte cheltuieli ale gospodăriilor, astfel că nu reflectă în totalitate presiunea pe care scumpirile o pun asupra populației.

Protestele nu fac parte dintr-o singură mișcare europeană și nici revendicările nu sunt aceleași peste tot. Ele arată însă cât de mare a devenit presiunea asupra bugetelor familiilor și cât de dificil este pentru salarii să țină pasul cu prețurile bunurilor și serviciilor esențiale.