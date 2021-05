Furtuna solară, spectacol pe cerul Statelor Unite

Furtuna solară, încă în desfăşurare are o intensitate de 3 pe o scară de la 1 la 5.

Deşi aurora boreală rezultată a fost vizibilă în Canada şi nordul Statelor Unite, experţii spun că în nopţile care urmează spectacolul celest ar putea fi observat chiar şi din oraşe aflate la latitudini mai joase ca Boston, Chicago şi Seattle.

Experţii au atras atenția că fenomenul va dezlănţui un val de particule cu sarcină electrică spre planeta noastră, cu o viteză de peste 6 milioane de kilometri pe oră.

Epic time lapse of last night's action from the Mornington Peninsula! ?

? Daniel Peng#StormHour @spann @AuroraNotify @Aurora_Alerts @BOM_Vic @SciNate @JaneBunn @CloudAppSoc pic.twitter.com/kZL8Vvseud