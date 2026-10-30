Germania își caută un nou președinte: "Minimum 40 de ani, bărbat, femeie sau alt gen, cetățean cu drept de vot". Merz face propunerea

Ilse Aigner, șefa Parlamentului din landul german Bavaria, este cotată cu șanse bune să-i succeadă în funcția de președinte lui Frank-Walter Steinmeier. Foto: Hepta

Subiectul noului președinte al Germaniei devine tot mai proeminent în această țară, iar cancelarul Friedrich Merz nu și-a dezvăluit încă intențiile în această chestiune, scrie Deutsche Welle (DW), care face și un portret schematic noului șef de stat.

"Femeie, bărbat sau de alt gen. Condiții: cetățenie germană, drept de vot, vârsta minimă 40 de ani. Doritorii sunt invitați să își depună candidatura cât mai curând posibil! Disponibilitate începând cu 30 ianuarie 2027. Preluarea funcției la 19 martie 2027."

Nu este vorba despre un anunț oficial de angajare, însă guvernul federal german caută într-adevăr o persoană care să ocupe cea mai înaltă funcție în stat.

Actualul președinte, Frank-Walter Steinmeier, care a efectuat deja două mandate, nu mai este eligibil pentru un al treilea. Mulți consideră că a venit momentul ca Germania să aibă, pentru prima dată în istoria sa, o femeie în funcția de șef al statului, remarcă DW.

"Persoana respectivă ar trebui să beneficieze de un anumit grad de notorietate publică, să fie echidistantă din punct de vedere politic, capabilă să unească oamenii și cu abilități oratorice destul de bune", a menționat politologul Ursula Münch pentru publicația citată.

Funcția de președinte este în mare măsură una ceremonială în Germania, țară organizată ca republică parlamentară federală. Președintele îndeplinește rolul de reprezentant al statului, fiind, totodată, o personalitate care întruchipează autoritatea morală a națiunii. Spre deosebire de SUA, Franța sau Rusia, în Germania președintele nu deține puteri politice extinse și nici nu conduce în mod direct activitatea guvernului.

Stânga germană l-a desemnat președintele pe Steinmeier în 2009. Acum e rândul lui Merz să desemneze

După alegerea de către o adunare electorală formată din parlamentari și reprezentanți ai landurilor, președintele ales trebuie să își suspende apartenența la partidul al cărui membru este.

În 2009, Frank-Walter Steinmeier (foto următoare) a fost desemnat candidat de către formațiunea sa, Partidul Social-Democrat (SPD).

În prezent, dreptul de a desemna un candidat le revine creștin-democraților (CDU), partid condus de cancelarul Friedrich Merz și principal partener în coaliția de guvernare, alături de SPD și de Uniunea Creștin-Socială (CSU).

Potrivit politologului Münch, partidele din coaliție trebuie să ajungă la un acord asupra unei persoane care să fie acceptabilă pentru toți cei trei parteneri.

Întrucât adunarea electorală care îl va desemna pe succesorul lui Steinmeier este controlată în prezent de aceste trei formațiuni și de delegații lor, este foarte probabil ca persoana propusă de cancelarul Merz să fie aleasă.

Va avea Germania prima femeie președinte?

"Mi-aș dori foarte mult ca de data aceasta să fie o femeie. Din 1949 încoace, am avut 12 bărbați în funcția de președinte federal. A venit timpul să avem și o femeie. Dar dacă ar fi nominalizat bărbatul potrivit, nu aș avea nimic împotrivă", a spus Ursula Münch.

Potrivit unui sondaj realizat în luna august de institutul Forsa la solicitarea postului RTL, aproximativ 74% dintre respondenții germani au declarat că nu îi interesează dacă viitorul președinte va fi bărbat sau femeie. Alți 19% își doresc în mod explicit o femeie, în timp ce 5% preferă un bărbat.

Ilse Aigner (foto următoare), președinta Parlamentului landului Bavaria, pare să aibă șanse bune, estimează DW. Aigner este membră a celui mai mic partid din coaliția de guvernare, CSU, și este considerată o personalitate capabilă să unească tabere diferite.

De asemenea, are experiență în guvernul federal de la Berlin, unde a ocupat funcția de ministru al Agriculturii. Se bucură de un sprijin puternic în cadrul propriului partid. Șeful CSU, Markus Söder, a declarat recent: "Ar fi extraordinar dacă ea ar deveni președinte federal".

Chiar și reprezentanții partidelor de opoziție, Verzii și SPD, au cuvinte de apreciere pentru candidatura lui Aigner.

"Ce mai așteptăm, de fapt? Nu cumva Ilse Aigner și-a asigurat deja de mult timp o majoritate dincolo de granițele partidelor?", a comenat recent Matthias Miersch, liderul grupului parlamentar al SPD.

Merz, care este prieten cu Aigner, nu a făcut nicio declarație clară până în prezent vizavi de susținerea acesteia. Acest lucru ar putea fi însă explicat de faptul că șefa Parlamentului din Bavaria nu este membră a CDU, ci a formațiunii-soră mai mici, CSU.

DW: Mai multe femei, potențiale candidate la președinție

Au fost menționate și alte potențiale succesoare din rândul membrilor CDU: președinta Bundestagului, Julia Klöckner, fosta ministră a Apărării, Annegret Kramp-Karrenbauer, și ministra Educației, Karin Prien. De asemenea, premierul landului Hessa, Boris Rhein, este văzut drept un posibil candidat.

În ultimele zile, un alt nume a început să circule în cercurile politice în legătură cu funcția prezidențială: avocata Ines Claus, care ocupă funcția de lider al grupului parlamentar CDU din landul Hessa și pe cea de vicepreședinte al partidului la nivel federal. Este vorba despre o persoană relativ puțin cunoscută publicului larg.

Zvonurile potrivit cărora Claus ar urma să fie nominalizată au fost însă dezmințite rapid de apropiații cancelarului. Surse apropiate lui Friedrich Merz au subliniat că acesta nu a luat până acum nicio decizie și nu a înaintat nicio propunere, dar "există mai multe opțiuni potrivite".

Cum este ales președintele în Germania

Președintele federal este ales o dată la cinci ani de Adunarea Federală, alcătuită din toți cei 630 de membri ai Bundestagului și dintr-un număr egal de electori care reprezintă parlamentele landurilor. Printre aceștia se numără și personalități din cultură, știință, sport și societatea civilă.

Candidatul care obține mai mult de 631 de voturi este ales și urmează să preia funcția. Partidele aflate la guvernare – CDU/CSU și SPD – dispun împreună de 682 de voturi, ceea ce le asigură o majoritate confortabilă.

Ce puteri reale are președintele Germaniei în situații de criză

În Germania, funcția de președinte este adesea subestimată, fiind considerată doar una ceremonială. Cu toate acestea, în calitate de autoritate situată deasupra partidelor politice, președintele exercită o influență considerabilă din punct de vedere politic, juridic și moral. Acest lucru este cu atât mai important în perioade marcate de polarizare politică și crize internaționale. Deși nu conduce țara asemenea unui cancelar, președintele reprezintă Germania atât pe plan intern, cât și în străinătate.

"Din perspectiva dreptului constituțional, președintele federal are o importanță enormă. De exemplu, în cazul unei crize politice, ar putea decide dacă este mai oportună dizolvarea Bundestagului sau susținerea formării unui guvern minoritar", a explicat politologul Münch.

În plus, președintele verifică și promulgă legile propuse de politicieni.

Ce urmează în procesul alegerii președintelui Germaniei

Cancelarul Merz își dorește un proces ordonat de tranziție de la actualul la noul președinte. Primul moment important va fi reprezentat de reuniunile Prezidiului și Comitetului Executiv al CDU, programate pentru 9 noiembrie.

Până atunci, vor avea loc discuții cu președinții organizațiilor regionale ale CDU și CSU. Sursele citate de DW au precizat că vor fi consultați și cei din SPD și Verzii, întrucât alegerea președintelui federal ar trebui să beneficieze de un sprijin larg în întregul spectru democratic.

"Consider în continuare că problema rămâne deschisă, cu un ușor avantaj pentru candidata CSU, Ilse Aigner. Dar nu exclud o surpriză de proporții", a conchis politologul Ursula Münch.