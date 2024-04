"O ajută să se vindece" | Gest impresionant al unei fetiţe de şapte ani, după moartea mamei. A vândut limonadă pentru a-i lua o cruce la mormânt

La doar 7 ani, micuța Emouree Johnson a luat decizia de a-i onora memoria mamei ei printr-un gest care a emoționat întreaga comunitate dintr-un oraş din SUA.

Sursa foto: Mirror.co.uk

Deşi devastată de pierderea mamei, Emouree Johnson a reușit să dea celor din jur o adevărată lecție de viaţă. Fetiţa a luat decizia de a crea un stand cu limonadă pentru a strânge banii necesari pentru a cumpăra o cruce pentru mormântul mama ei. Femeia s-a stins din viață în luna martie, la doar 29 de ani,

Gestul ei, văzut ca o modalitate de a-i aduce un omagiu mamei sale și de a găsi mângâiere după moartea ei, a impresionat comunitatea din orașul Jackson, Alabama, care au venit în număr mare pentru a cumpăra limonadă de la micuţă.

În GALERIA FOTO de mai jos puteţi urmări imagini cu Emouree şi mama sa.

"O ajută să se vindece, știu că mama ei o privește de sus și este atât de fericită”, a spus bunica fetiţei care a mulţumit cu lacrimi în ochi tuturor celor care au participat la misiunea lui Emouree.

Astfel s-au strâns aproape 10.000 de dolari, notează Mirror, citat de observatornews.ro.

"Am fost uimită și am vărsat lacrimi de bucurie, am simțit o pace și fericire pentru că toată lumea a venit să o susțină pe nepoata mea. Asta mi-am dorit cel mai mult, ca ea să nu aibă inima frântă”, a continuat bunica fetiței.

Mai mult oamenii și-au oferit și ajutorul pentru a obține o piatră funerară pentru mormântul lui Karli, mama lui Emouree.