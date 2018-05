Gest incredibil! Papa le-a cerut scuze victimelor abuzurilor sexuale

Foto: Pixabay.com

Papa Francisc le-a spus victimelor chiliene ale abuzurilor sexuale ale clericilor că are partea sa de vină şi şi-a cerut scuze pentru că a respins acuzaţiile privind o muşamalizare a episcopilor catolici, a declarat miercuri una dintre aceste victime, relatează Reuters.



În cadrul unei conferinţe de presă emoţionale după patru zile de întâlniri private cu papa, trei bărbaţi care au fost victimele celui mai notoriu pedofil din Chile i-au cerut papei Francisc să ia măsuri împotriva mai multor episcopi chilieni.



"Timp de aproape zece ani am fost trataţi ca nişte duşmani pentru că luptăm împotriva abuzurilor sexuale şi a muşamalizării lor de către biserică", au afirmat Juan

Carlos Cruz, James Hamilton şi Jose Andres Murillo într-o declaraţie comună citită în faţa presei.



Cei trei bărbaţi, care au fost oaspeţi ai papei în reşedinţa sa, au declarat că în timpul lungilor lor conversaţii Francisc a fost atent, receptiv şi a dat dovadă de foarte multă empatie.



"Nu am văzut niciodată pe cineva atât de contrariat... Am simţit că suferea, ceea ce pentru mine a fost foarte solemn. Nu se întâmplă prea des ca papa să-ţi spună că-i pare rău şi să-şi ceară scuze de la tine pentru ceva", a afirmat Cruz.



"El (papa - n.r.) ne-a spus 'Am fost parte a problemei, am provocat asta şi îmi cer scuze. Cred că era sincer' ", a mai spus el.



Într-o schimbare drastică de poziţie de luna trecută, Papa Francisc a afirmat într-o scrisoare către episcopii chilieni că a făcut "greşeli grave" în modul în care a gestionat criza abuzurilor sexuale de acolo, precizând că se simte ruşinat pentru ceea ce s-a întâmplat.



Scrisoarea a urmat după o investigaţie a Vaticanului asupra episcopului Juan Barros, care a fost numit de papă în 2015, în pofida alegaţiilor că a muşamalizat abuzurile sexuale asupra minorilor comise de mentorul său, părintele Fernando Karadima. Barros a spus că nu avea cunoştinţă despre aceste presupuse comportamente inadecvate.



În scrisoarea sa către episcopii chilieni de luna trecută, Francisc a afirmat că a existat "o lipsă de informaţii adevărate şi echilibrate" despre situaţia din Chile înainte de a-l trimite să investigheze pe cel mai experimentat anchetator al Vaticanului în materie de abuz sexual, este vorba despre arhiepiscopul Charles Scicluna de Malta.



"Scicluna i-a deschis ochii cu adevărat", a spus Cruz.



Arhiepiscopul a întocmit un raport de 2.300 de pagini, care l-a făcut pe papă să-i convoace pe episcopii Romei pentru o reuniune în această lună.



"Aşteptăm măsuri. Nu suntem aici pentru relaţii publice", a spus la rândul său Murillo, întrebat de ziarişti ce aşteaptă de la suveranul pontif.



Hamilton a precizat că papa i-a spus că "acum nu mai există cale de întoarcere".



Cei trei susţin la unison că papa ar trebui să ia măsuri împotriva lui Barros şi a altor episcopi care au muşamalizat abuzurile comise de părintele Karadima şi le-au discreditat plângerile.



"Am mers la oficiali ai bisericii din Chile pentru ajutor când mă simţeam secătuit pe dinăuntru şi m-au omorât a doua oară", a spus Hamilton despre înalţii prelaţi care l-au ignorat, deşi existau dovezi copleşitoare împotriva lui Karadima.



Bărbatul i-a numit pe episcopii despre care susţine că au muşamalizat abuzurile "infractori" care merită să meargă la închisoare.



Karadima a fost găsit vinovat în urma unei investigaţii a Vaticanului din 2011 că a abuzat sexual băieţi în anii '70 şi '80. El nu a fost însă judecat niciodată de o instanţă civilă, din cauza prescrierii faptelor.



Acum în vârstă de 87 de ani şi internat într-un azil din Chile, Karadima a negat mereu acuzaţiile care i-au fost aduse, iar episcopul Barros a spus că nu ştia de faptele care ar fi fost comise de acesta.



Declaraţia comună a celor trei bărbaţi chilieni menţionează că i-au spus papei că trebuie să facă ceva în legătură cu "exercitarea patologică şi nemăsurată a puterii" în cadrul bisericii, care poate încuraja abuzul.