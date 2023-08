Gestul pe care l-a făcut un ospătar nemulțumit, după ce a primit bacșiș de 500 de euro: "Am crezut că am fost generos"

La un restaurant din frumoasa stațiune Saint Tropez, situată pe Riviera Franceză, unul dintre clienți a oferit un bacșiș în valoare de 500 de euro chelnerului. Nemulțumit de această sumă, chelnerul l-a urmărit pe client până în parcare.

Un bărbat italian bogat, a savurat o masă la un restaurant de prestigiu din Saint Tropez de pe Riviera Franceză.

După ce a achitat nota de plată, a ales să-i ofere ospătarului un bacșiș de 500 de euro.

Acest lucru nu a fost suficient pentru chelner, care l-a urmat pe bărbatul italian până în parcare și i-a cerut să-i mai dea 500 de euro pentru a ajunge la "limita minimă” de 1.000 de euro bacșiș, după cum a relatat ziarul local „Nice Matin”.

Aceasta corespunde cu aproximativ 20 la sută din suma facturii.

Supărat, clientul și-a exprimat frustrarea unui prieten francez, menționând că nu va mai reveni vreodată în Saint-Tropez.

"Am crezut că am fost generos lăsând 500 de euro, în schimb am fost mustrat", a spus bărbatul, potrivit Daily Mail.

În plus, cerințele pentru bacșiș sunt considerabile în această stațiune de vacanță.

Alți turiști au împărtășit că unele restaurante impun o sumă minimă de consum de 1.500 de euro pe persoană, iar în alte zone ale Coastei de Azur se așteaptă ca cheltuielile să fie de cel puțin 10.000 de euro.