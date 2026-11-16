Hackerii "vorbitori de rusă" au lansat primul atac cibernetic complet automatizat, bazat pe AI, anunță Google

1 minut de citit Publicat la 18:39 16 Noi 2026 Modificat la 18:40 16 Noi 2026

Google anunță că hackeri vorbitori de rusă au configurat și folosit primul agent AI complet autonom pentru lansarea de atacuri cibernetice. Foto: Getty Images

Hackeri vorbitori de limbă rusă au creat un agent bazat pe inteligența artificială, AI, care a executat ceea ce ar putea fi primul atac cibernetic complet automatizat din istorie, a anunțat Google, potrivit Politico.

Divizia de analiză a amenințărilor cibernetice din cadrul gigantului tehnologic a comunicat că a identificat hackeri care utilizează inteligența artificială pentru a „automatiza complet, în premieră, descoperirea și exploatarea vulnerabilităților, fără intervenția unui om”.

Această evoluție ar putea marca un punct de cotitură în utilizarea AI pentru atacuri cibernetice. Subiectul a fost în atenția presei internaționale și a stârnit îngrijorări în rândul factorilor de decizie politică, mai ales după ce compania Anthropic a lansat, în aprilie, modelul său specializat, Mythos.

Google: Hackerii au folosit limba rusă în documentația tehnică

Potrivit Google, hackerii – care au folosit limba rusă în documentația tehnică descoperită de companie – au configurat o serie de agenți AI capabili să „compare în mod continuu codul înainte și după aplicarea corecțiilor (patch-urilor), să identifice vulnerabilități și să dezvolte automat metode de exploatare, fără intervenție umană”.

Asta înseamnă că agenții AI au identificat, în mod independent, deficiențe software și modalități de a le exploata. Atacatorii au vizat site-uri web franceze din sectoarele media, divertisment și educație, a precizat Google.

Până în prezent, nici chiar cele mai avansate modele AI nu puteau desfășura atacuri cibernetice în mod complet independent. De cele mai multe ori, era nevoie de hackeri experimentați care să le ghideze sau să corecteze eventualele erori. Până recent, principala schimbare adusă de modelele AI era aceea că au permis atacatorilor cibernetici să-și accelereze operațiunile și să le direcționeze mai bine.

Politico notează că noua mișcare evoluție va crește, probabil, temerile la nivelul guvernelor și al operatorilor de infrastructură critică. Acestea încă resimt efectele descoperirii recente a unor vulnerabilități majore în PHP, un limbaj de programare care stă la baza a 70% din site-urile de pe internet. De asemenea, publicul și decidenții din statele europene au fost martorii recentelor atacuri asupra sistemelor de refrigerare din supermarketuri, incidente puse parțial pe seama Iranului.