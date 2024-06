VIDEO. Momentul în care un lunetist de elită și comandant al teroriștilor Hamas este ucis de israelieni în Gaza

Un lunetist de frunte al Hamas, comandant al forțelor Nukhba care au participat la masacrul din 7 octombrie, a fost ucis de armata israeliană.

„Aeronavele IAF au efectuat o lovitură precisă și țintită pentru a elimina teroristul Hamas Ahmed Hassan Salame Alsauarka în zona Beit Hanoun din nordul Gazei”, anunță armata israeliană, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

ELIMINATED: A Leading Hamas Sniper and Nukhba Forces Commander who Participated in the Oct. 7 Massacre



IAF aircraft conducted a precise and targeted strike to eliminate the Hamas terrorist Ahmed Hassan Salame Alsauarka in the area of Beit Hanoun in northern Gaza.



Alsauarka was… pic.twitter.com/OopAWl5HYl