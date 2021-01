Medicul lui Benjamin Netanyahu, pus în dificultate de o întrebare dificilă: Am rămas perplex când mi-a cerut asta

"În urmă cu trei săptămâni a început vaccinarea. Eu am dat primul vaccin premierului israelian. Într-o dimineaţă, mă cheamă la el şi îmi spune că vrea să mă întrebe ceva. Îmi spune dacă e destul de sănătos el. Eu i-am zis că e chiar sănătos, nu destul de sănătos, dar am vrut să ştiu de ce mă întreabă. Eu sunt obligat să dau anual la media israeliană un proces verbal cu starea de sănătate a premierului. Şi chiar cu câteva săptămâni înainte am dat acest proces verbal, de asta am fost mirat când m-a întrebat.

Mi-a spus "numai tu şi încă o persoană ştiţi asta: vreau să fiu primul vaccinat din Israel". Am rămas pe moment perplex, vă daţi seama. Întrebarea e grea. Eu trebuie să dau acordul ca să facă el vaccinul, e şi o mare responsabilitate. M-am gândit exact zece secunde şi i-am spus că e absolut sănătos şi poate să facă vaccinul. Cu aprobarea mea, când a luat primele doze de la aeroport, a dat această declaraţie, că vrea să fie primul vaccinat. A fost ceva deosebit, vă spun. A dat curaj populaţiei şi a dat un exemplu!", a declarat dr. Herman Berkovits pentru DC News.