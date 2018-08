Hollywoodul cere retragerea stelei lui Donald Trump de pe Walk of Fame

Consiliul municipal din West Hollywood, cartier din Los Angeles unde se află celebrul Walk of Fame, a adoptat în unanimitate o rezoluţie care cere ca steaua lui Donald Trump să fie retrasă de pe faimosul loc de promenadă pentru turişti, a anunţat marţi primarul acestei entităţi administrative, relatează AFP.



Steaua lui Donald Trump, inaugurată în 2007 când miliardarul era un star de televiziune datorită emisiunii sale "The Apprentice", este ţinta vandalismului de la intrarea sa în politică.



West Hollywood, cartier cunoscut pentru viaţa sa nocturnă şi comunitatea sa LGBT, îşi revendică cu mândrie valorile sale progresiste, în opoziţie faţă de politica preşedintelui american.



Consiliul municipal din West Hollywood va solicita deci Camerei de Comerţ de la Hollywood, responsabilă pentru Walk of Fame, să retragă steaua de pe celebrul bulevard, în numele în special al "tratamentului deranjant aplicat femeilor" reproşat lui Donald Trump, acuzat de mai multe ori de agresiune sexuală.



Decizia este acum în mâinile Camerei de Comerţ, notează AFP.



În 2015, instituţia a refuzat să retragă steaua comicului Bill Cosby, între timp găsit vinovat de agresiune sexuală.



În iulie, un bărbat a distrus cu ajutorul unui piolet această stea, veritabil simbol al succesului în lumea americană a divertismentului.



În vara lui 2016, un artist stradal a realizat un mic zid în jurul stelei republicanului, de 15 cm înălţime.