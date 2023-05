"Hoți care fură banii alegătorilor" | Femeile din Parlament s-au luat la bătaie după un schimb de insulte, într-un stat din America de Sud

În incidentul violent au fost implicate câteva zeci de femei, membre ale forului legislativ din Bolivia.

Bătaia s-a declanșat marți, după ce minisrul de Interne, convocat la audieri, i-a numit pe deputații unei formațiuni politice din opoziție hoți și huligani "care fură banii alegătorilor".

Aceștia au reacționat numindu-l pe demnitar "ministrul terorii".

Watch: Rival Bolivian lawmakers clash on the floor of parliament as a presentation by a minister of leftist President Luis Arce descends into a flurry of kicks, punches and hair-pulling. #Boliviahttps://t.co/v0WkAKcVMX pic.twitter.com/tagdWvi4ZN