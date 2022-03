Hoţii din Kiev, care jefuiesc casele părăsite, sunt legaţi de stâlpi şi bătuţi cu beţe

Pentru a da un exemplu şi pentru a opri fenomenul jafurilor comise în casele locuitorilor din Kiev care au fugit în alte ţări din cauza războiului, oamenii rămaşi în capitala Ucrainei, Kiev, au început să îi lege pe hoţi de stâlpi şi să îi bată cu beţe.

Mai multe astfel de clipuri video au apărut pe Twitter, în ultimele zile.

Din cauza războiului care macină ţara, oamenii din marile oraşe trec printr-o criză fără precedent. Pe lângă faptul că au rămas fără magazine din care să cumpere mâncare sau apă ori alte produse de care au nevoie, aceştia se confruntă şi cu fenomenul furturilor.

Pentru a-i educa pe cei care recurg la furt, unii dintre cei care au rămas în Kiev au pus la cale un plan.

Astfel, de fiecare dată când un hoţ este prins într-o casă părăsită, acesta este dus pe stradă şi legat de stâlpii de iluminat public.

Apoi, hoţilor li se dau pantalonii jos şi sunt bătuţi cu beţe. Pedepsele sunt filmate, iar apoi clipurile video sunt urcate pe reţelele sociale.

În alte cazuri, hoţii sunt legaţi şi li se agaţă cartoane de gât pe care scrie ce au făcut. Mai mult, ei sunt lăsaţi să stea acolo ore în şir pentru ca toată lumea să îi vadă.

