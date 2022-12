Iarnă extremă în SUA: Viscolul a transformat oraşul Buffalo într-o „zonă de război”

Luni, orașul a înregistrat 25 de decese legate de vreme, față de 13 duminică.

„Acesta este un război cu mama natură și ea ne-a lovit cu tot ce are”, începând de joi, a declarat guvernatorul statului New York, Kathy Hochul.

Condițiile de viscol se întind din Canada până în sudul Rio Grande, provocând moartea a cel puțin 50 de persoane la nivel național.

Regiunea din jurul orașului Buffalo, în nordul statului New York, a fost cea mai afectată.

Guvernatorul a spus că locuitorii se confruntă cu o "situație care pune în pericol viața", deoarece multe vehicule de urgență nu au putut ajunge în zonele cele mai afectate sau au rămas blocate în zăpadă.

O familie cu copii mici - cu vârste cuprinse între 2 și 6 ani - a trebuit să aștepte 11 ore înainte de a fi salvată, în primele ore ale zilei de Crăciun.

"Eram practic fără speranță", a declarat tatăl, Zila Santiago, pentru CBS News, potrivit Mediafax.

El a spus că a reușit să se încălzească ținând motorul pornit. Se așteaptă ca mai multe victime să fie descoperite odată ce topirea zăpezii va scoate la iveală vehiculele blocate și va permite accesul la casele izolate.

Furtuna de iarnă de tip "ciclon-bombă" - care apare atunci când presiunea atmosferică se prăbușește, provocând ninsori și vânturi puternice - a perturbat călătoriile în SUA.

State Police are assisting snow removal crews with search and rescue. Erie County driving ban is still in affect. Stay off the roads, unnecessary vehicles traveling hinder crews from rescue and rescue. pic.twitter.com/Zq8dAplvyf