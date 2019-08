Imagini de groază filmate în momentul prăbușirii unui pod. Groapa înghite două persoane și o mașină (VIDEO)

Imagini de groază au fost filmate cu momentul în care un pod s-a surpat și a înghitat două persoane și o mașină.

Momentul demn de un film horror a avut loc în oraşul Terme, din nordul Turciei, aflat pe coasta Mării Negre.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se poate observa cum o bucată a podului se prăbușește, iar două persoane și o mașină cad în gol, în râu, potrivit BBC.

Ploile torențiale de la finalul săptămânii trecute au distrus orașul Terme, de pe coasta Mării Negre, potrivit BBC.

CCTV footage shows a bridge collapsing as two pedestrians were crossing in northern Turkey after heavy rains, Monday. Two people were injured in the Black Sea town of Terme when a city bridge collapsed due to heavy rains. Both survived the accident with minor injuries. (REUTERS) pic.twitter.com/FnumODi06o