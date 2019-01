Foto: Captură Antena 3

Zece oameni au fost răniţi într-o explozie care a distrus parţial un bloc de locuinţe din Haga, în Olanda. Echipele de salvare au lucrat aproape opt ore pentru a aduce la lumină un locatar blocat sub dărâmături. Tânărul de 28 de ani rămăsese prins sub câteva blocuri mari de beton după ce, în momentul exploziei, planşeul se rupsese, pur şi simplu, sub el.

Salvatorii nu puteau ajunge la victimă fără a risca să provoace noi prăbuşiri. Mai întâi, un câine antrenat pentru a acţiona în asemenea situaţii i-a dus un telefon prin care a putut să comunice cu echipa de salvare. Apoi o macara a îndepărtat, cu mare atenţie, fragmentele de beton şi maşinile avariate. Succesul a venit după miezul nopţii, când tânărul a fost salvat. La o parte dintre fazele operaţiunii a asistat şi primarul oraşului.

Cauza exploziei nu a fost stabilită dar ipoteza cea mai probabilă este cea a unei scurgeri de gaz.