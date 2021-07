Peisaj infernal din vestul Canadei, afectat de incendii și temperaturi de 50 de grade: Cerul este roșu

49,5 grade celsius s-au înregistrat la Lytton, o localitate din vestul ţării. Este cea mai ridicată temperatură înregistrată vreodată în Canada.

Din cauza incendiilor izbucnite, autorităţile au hotărât ca locuitorii din Lytton să fie evacuaţi de urgenţă. Întreaga localitate este în flăcări. Primarul din Lytton a spus că flăcările au cuprins localitatea în doar 15 minute. Un parlamentar local a declarat pentru presă că 90% din oraș a dispărut sub flăcări.

Lytton, B.C. — the town that yesterday set a new all-time Canada heat record of 49.6°C (121°F) — is now on fire from blazes sparked by the heat wave.



We are in a #climateemergency. #actonclimatepic.twitter.com/H3diWrq4TO