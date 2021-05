Imagini și informații noi despre războiul dintre armata israeliană și militanții Hamas

Israelul a început să adune trupe armate de-a lungul graniței cu Fâșia Gaza. Israelienii au atacat deja peste 500 de poziţii ale teroriştilor.

Zeci de oameni au pierit, inclusiv mai mulţi lideri islamişti.

"Ne aflam în faţa casei, când am auzit vecinii ţipând. Am întrebat ce se întâmplă şi am aflat că israelienii ameninţau un vecin, iar, când m-am întors acasă, am văzut peste 20 de rachete F16. Eram 8 oameni acolo, inclusiv copii mici", spune Khalid al-Malfouh, localnic din Fâşia Gaza.

Clădiri oficiale din Fâşia Gaza, doborâte de forţele aeriene israeliene

Inclusiv sediul televiziunii Al-Aqsa, a doua cea mai mare clădire de pe teritoriul controlat de palestinieni.

De cealaltă parte a baricadei, în Tel Aviv, au fost surprinse imagini şocante cu un şofer batut de catre un grup de israelieni.

Cu doar cateva ore în urmă, în miez de noapte, militanţii islamişti ripostaseră cu un nou tir de rachete.

Mai multe persoane, inclusiv un copil de şase ani, au fost ucise după ce o rachetă a lovit o casă din oraşul israelian Sderot.

Între timp, se fac eforturi diplomatice pentru un armistiţiu, prin intermediul Rusiei, Egiptului şi Qatarului. S-a reunit şi Consiliul de Securitate al ONU.

"Secretarul general al ONU a reiterat că Hamas şi alte grupuri militante, lansarea indiscriminatorie de rachete şi mortiere în zone civile foarte populate şi către centre în care se află civili încalcă legislaţia, la nivel internaţional, în domeniul drepturilor omului, este de neconceput şi trebuie să înceteze imediat", a declarat Stéphane Dujarric, purtător de cuvânt al secretarului general al ONU.

Devăluirile făcute de David Saranga

Invitat în emisiunea Sinteza Zilei, ambasadorul Israelului la Bucureşti, David Saranga, a dezvăluit că liderii din Hamas se ascund într-un oraș subteran.

"În ultimii ani, Hamasul a primit miliarde de dolari. Ei nu au construit școli, nu au construit spitale, nu au investit în infrastructură. Ei au investit în infrastructură militară", a spus David Saranga.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, niciun român nu a cerut ajutor până în acest moment.

