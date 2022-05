Imagini în premieră cu un convoi rusesc distrus lângă Harkov încă din prima zi a invaziei 

Convoiul a fost lovit și scos din luptă pe 24 februarie, în prima zi a invaziei ruse.

Potrivit presei ucrainene, bombardamentele i-au împiedicat, până recent, pe jurnaliști să examineze de aproape rămășițele convoiului.

Un scurt videoclip filmat cu telefonul și distribuit de The New Voice of Ukraine arată carcasa unui camion militar, pe portiera căruia se distinge însă simbolul "Z", marcat pe vehiculele ruse trimise în Ucraina.

Camionul nu mai are roți, acestea fiind distruse, probabil, în incendiul ce a urmat luptelor.

Sunt expuse discurile roților și suspensiile, precum și încărcătura, de asemenea, distrusă: un container prevăzut cu geamuri.

Un alt vehicul de transport, din care pare să fi rămas doar platforma carbonizată, atacată de rugină, este vizibil alături.

La câteva zeci de metri se pot distinge, grupate, alte camioane rusești distruse în lupte.

Imaginile sunt publicate în ziua în care capitala ucraineană, Kiev, aniversează 1.540 de ani de atestare documentară.

