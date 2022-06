Incendiu puternic la Moscova | Oameni captivi în clădirea în flăcări

Din primele informații, se pare că sunt mai multe persoane care au rămas blocate la etajul al șaselea al clădirii, iar o persoană a rămas blocată la etajul 7.

Autoritățile și presa spun că flăcările s-au întins rapid pentru întreaga fațadă, iar incendiul a primit categoria a V-a ca și nivel de intensitate.

Suprafața afectată este de 1.000 m pătrați. 41 de unități de utilaje au fost trimise în acea zonă, iar pompierii au reușit să stingă o mare parte din incendiu.

„Conform rapoartelor preliminare, peste 120 de persoane au fost salvate din clădirea incendiată, iar căutarea mai multor persoane continuă”, a spus purtătorul de cuvânt al poliției.

În special, mai multe persoane au fost salvate de la etajul opt.

Incendiul a cuprins primele patru etaje ale clădirii.

Un membru al centrului de operațiuni de stingere a incendiilor a declarat pentru TASS că incendiul a fost declanșat de un scurtcircuit cauzat de o instalare incorectă a iluminatului de fațadă.

