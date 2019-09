Incident bizar în SUA. Un șofer a intrat cu mașina în Trump Plaza și apoi s-a așezat imediat pe canapea. Mai mulți oameni au fost răniți

Un șoferul a intrat cu mașina în holul clădirii Trump Plaza din New Rochelle, New York, SUA. Imediat după incident, bărbatul care a produs accidentul a luat un loc pe o canapea.

În urma incidentului, mai mulți oameni au fost răniți, dar niciunul nu se află în pericol, scrie libertatea.ro.

Angajații de la Trump Plaza au povestit cum mașina a plonjat în hol și, imediat după, șoferul a ieșit din vehicul și s-a așezat pe o canapea fără să spună nimic.



Workers at Trump Plaza New Rochelle say after car plowed into lobby, make driver got out and took a seat on a sofa. Said nothing. Several injuries but none are life threatening. pic.twitter.com/kJz1FRy5ra