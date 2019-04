Incredibil ce a găsit o pisică din Anglia! Stăpânul a sunat imediat la poliție

O pisică din Bristol, Anglia, a fost găsită cuibărindu-se cu o pungă plină de narcotice. Proprietarul pisicii a avut un șoc când și-a văzut felina in culcuș lângă o pungă plină de cocaină și heroină și a sunat imediat la poliție.

Conform autoritățiilor pisica ar fi găsit punga în mijlocul nopții și a luat-o înapoi acasă. „Uitați ce a adus pisica. Rezultate minunate pentru că pisica unui cetățean a găsit punga asta în toiul nopții. Stăpânul a avut un mic șoc dar ne-a sunat imediat!”, a postat poliția locală pe pagina de Twitter.

Look what the cat dragged in ?

Great result in St Paul's when a resident's cat brought this in during the night! The owner got a bit of a shock but called us straight away!



If you are worried about drugs or crime in your area you can report anonymously @CrimestoppersUK pic.twitter.com/l8aEHsf8oa