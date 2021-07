Cinci polițiști au murit după ce oamenii legii s-au împușcat unii pe alții, la frontiera dintre două state indiene

Incidentul s-a produs luni, la frontiera dintre statele Assam și Mizoram, în nord-estul țării.

El vine în contextul unei dispute îndelungate referitoare la amplasarea graniței comune.

Granița dintre Assam și Mizoram se întinde pe 164 de kilometri iar oficialii din cele două state contestă actuala demarcație.

Părțile au mai avut în trecut dispute violente, însă este pentru prima dată când polițiștii deschid focul unii asupra altora.

Guvernul federal a încercat să medieze conflictul încă din 1994, însă fără succes până în prezent.

BBC notează că în vremea administrației coloniale, Mizoram a făcut parte din Assam.

Abia în 1987, la multe decenii după ce India a devenit republică independentă, Mizoram a fost recunoscut drept stat cu drepturi depline.

Conflictul vizează zona împădurită de-a lungul frontierei comune întinse pe parcursul a trei districte.

Fiecare dintre părți o acuză pe cealaltă de "uzurpare a proprietății".

În toamna anului trecut, rezidenții din Assam și Mizoram s-au încăierat și au incendiat mai multe colibe și magazine de ambele părți ale frontierei.

Înfruntările de atunci s-au soldat cu mai mulți răniți iar locuitorii din cele două state au blocat căile rutiere.

Conflictul a fost detensionat după trei săptămâni, prin intervenția guvernului federal.

I am deeply pained to inform that six brave jawans of @assampolice have sacrificed their lives while defending constitutional boundary of our state at the Assam-Mizoram border.



My heartfelt condolences to the bereaved families.