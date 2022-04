Interviu integral cu Petro Poroşenko, fost preşedinte al Ucrainei: "Oamenii sunt ucişi doar pentru că sunt ucraineni"

Petro Poroşenko: Trupele ruseşti nu au nicio motivaţie, nu înţeleg ce fac aici, soldaţii ruşi sunt împărţiţi în două, o parte sunt copii nepregătiţi, care vor înapoi acasă, iar o altă parte sunt criminali de război, care atacă şi luptă cu femei, copii, vârstnici, furând şi violând populaţia civilă. Iar acesta este motivul unei cumplite catastrofe umanitare care se desfăşoară la mai puţin de 15 kilometri de locul în care ne aflăm, în Bucha, Gostomel, Irpin, oraşe mici care au fost coplet şterse de pe faţa pământului.



Ana-Maria Roman: Toată lumea aici, la sediul dumneavoastră, este gata de luptă.

Petro Poroşenko: Da, şi nu ne facem iluzii, suntem gata pentru asta şi înţelegem că este responabilitatea Ucrainei, pentru securitatea întregului Occident. Este responsabiltatea noastră siguranţa la Bucureşti, în Iaşi, Suceava, în toată România, în toată Europa, în toată lumea.

Ana-Maria Roman: Deci luptaţi pentru securitate în Europa. Pentru siguranţa Vestului...

Petro Poroşenko: Da!

Petro Poroşenko: Cererea noastră este foarte simplă. Dacă noi luptăm pentru voi, nu doar pentru libertate şi democraţie, ci şi pentru securitate, vă rugăm să ne ajutaţi să vă facem treaba. Pentru că dacă nu o veţi face aici, pe teritoriul ucrainean, atunci Putin va merge în casele voastre, şi în această situaţie, când Putin vă va bate la uşi, va trebui să vă luptaţi cu el pe teritoriul vostru. Pentru că asistăm la o transformare a lui Putin, de vreo 15 ani. Când l-am întâlnit, în 2004-2005, era cinic, dar o persoană raţională. Foarte negativist, dar predictibil. Acum este o persoană complet diferită, pe atunci era raţional, acum este complet iraţional şi nimeni nu ştie ce va face Putin ziua următoare.

Ana-Maria Roman: Ce credeţi că s-a întâmplat cu el?

Petro Poroşenko: Cred că acesta este rezultatul...aşa se întâmplă cu liderii regimurilor autoritare, dacă rămân la putere 20 de ani sau 25 de ani.

Motivul pentru care se întâmplă acest lucru, şi se întâmplă destul de des, cu dictatorul nord-coreean, cu alţi dictatori, în Turkmenistan, cu Lukaşenko, cu Nicolae Ceauşescu, care a fost la putere mulţi ani. Exact aceleaşi lucruri se întâmplă cu Putin, dar nu este vorba despre relaţia lui cu proprii oameni, ci despre relaţia cu lumea, pentru că el nu se consideră liderul unui stat, al unei superputeri, el se consideră undeva la mijloc între Dumnezeu şi împărat. De aceea crede că poate avea dreptul să ucidă ucraineni. Din ce motiv? E foarte simplu. Este imposibil să ajungi la un compromis între Ucraina şi Rusia pentru că ei ne vor pe noi toţi morţi. Iar noi vrem să trăim. Este foarte simplu. Copiii noştri vor să trăiască, femeile noastre vor să trăiască, părinţii noştri vor să trăiască, iar el vrea să ne omoare. Data viitoare va vrea să vă ucidă pe voi! Noi vrem să avem un stat, Ucraina, un stat cu o istorie de o mie de ani, iar el vrea să ne şteargă ţara de pe harta lumii.

Dacă mă întrebaţi pe mine care este simbolul actual a genocidului, pot să vă spun că este Mariupolul. Acolo, oamenii sunt ucişi doar pentru că sunt ucraineni. Chiar dacă vorbesc rusă. Mă îndoiesc că lumea ştie, dar Mariupolul este oraşul ucrainean cu cea mai mare populaţie vorbitoare de rusă. 85% din populaţia Mariupolului vorbeşte rusa.

Peste 100 de copii au fost ucişi doar în Mariupol. Au spus că oamenii mor pentru că nu au ce mânca, nu au ce bea. Dacă acesta nu este genocid, atunci ce este genocidul?

Întreaga lume înţelege, este (n.r. Putin) un criminal de război, care se face responsabil de crime împotriva umanităţii, şi cu siguranţă ar trebui să se afle în spatele gratiilor, după decizia Curţii Penale de la Haga.

Care va fi următoarea ţintă pentru Putin? Transnistria. Vrea să conecteze Donbas, Crimeea şi Transnistria, să facă un cerc. Dacă ajunge în Transnistria, unde merge de acolo? Moldova. Dacă ajunge în Moldova, de acolo unde ajunge?

Petro Poroşenko: România! Exact! Credeţi-mă, nu eu sunt cel care zice asta.

Putin face trei greşeli. Greşeala numărul unu: consideră că Ucraina nu poate fi unită. A vrut să ne submineze stabilitatea internă. Cred că noi ucrainenii l-am surprins, a fost surprins că am fost aşa de uniţi. A subestimat armata ucraineană, pe care eu am creat-o, din anul 2014, cu asistenţă din partea voluntarilor ucraineni, dar nu doar suntem puternici, în ultimii şapte ani am construit armata cu standarde NATO iar Rusia şi-a construit-o pe standarde sovietice. Şi când ne-am ciocnit, când Rusia ne-a atacat, standardul NATO şi-a demonstrat superioritatea faţă de cel sovietic.

Ana-Maria Roman: Credeţi cu adevărat că (n.r. Putin) vrea să negocieze şi să semneze un tratat în urma acestor negocieri?

Petro Poroşenko: Nu veţi găsi pe lume o naţiune care să vrea pacea mai mult decât noi, ucrainenii. Şi vrem să folosim orice instrument, inclusiv cel diplomatic, al negocierilor, pentru a aduce pacea în Ucraina. De aceea, în timpul contactelor cu liderii globali, cu şefii de stat şi de guvern, am invitat liderii să vină aici, am fost printre persoanele care au invitat-o pe Roberta Metsola, preşedinta Parlamentului European, este o femeie grozavă, un diplomat grozav şi a transmis exact mesajele importante. Şi a venit aici, o femeie care a dat un exemplu liderilor de stat bărbaţi în legătură cu modul în care să nu le fie frică, să vină la Kiev. Vreau să folosesc oportunitatea acestui interviu pentru a-l saluta pe bunul meu prieten şi mare prieten al Ucrainei, preşedintele Klaus Iohannis. Klaus, te invităm, bine aţi venit la Kiev!