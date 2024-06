Inundațiile apocaliptice și alunecările de teren au lovit Franța, Elveția, Italia și Germania și au ucis cel puțin șapte oameni

Furtunile violente și ploile torențiale au afectat, sâmbătă, Elveția, Franța, Germania și Italia s-au soldat cu cel puțin 7 morți, transmite Agerpres, citând bilanțuri publicate, duminică, de autoritățile locale.

Trei persoane cu vârste înaintate au murit sâmbătă seara în departamentul Aube, în nord-estul Franţei, după ce un copac s-a prăbușit pe mașina în care se aflau, în timpul unei furtuni.

Este vorba de persoane cu vârste între 70 și 80 de ani, a precizat Prefectura. Un al patrulea pasager aflat în mașină a fost grav rănit, potrivit instituției citate.

Pe teritoriul Franței este în vigoare un cod portocaliu de furtuni.

Terrible floods due torrential rainfalls in Cogne in the Aosta Valley, northern Italy ?? (29.06.2024) Video: Kurosh74 TELEGRAM JOIN ? https://t.co/9cTkji4D9S pic.twitter.com/Ii8MwFTHlJ

South of Austria, East of Switzerland and north of Italy.

Worst floods since 1980#ClimateCrisis pic.twitter.com/N9f9e4sUEn