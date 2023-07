Inundații apocaliptice în Coreea de Sud. Peste 30 de morți și zeci de dispăruți, după ce au fost îngropați de alunecările de teren

Ploile puternice din ultimele zile au făcut ravagii în Coreea de Sud. Zeci de oameni au murit şi mulţi alţii sunt daţi dispăruţi, după ce au fost îngropați de alunecările de teren.

Sursa foto: Captură video

Potrivit Ministerului de Interne de la Seul, 35 de oameni au murit şi mulţi alţii sunt daţi dispăruţi, majoritatea fiind îngropaţi de alunecările de teren.

Autoritățile depun eforturi pentru a ajunge la aproximativ 15 maşini blocate, într-un tunel subteran dintr-un oraş din centrul ţării.

Mai mulţi oameni au fost prinşi de viitură şi într-un autobuz, iar aproape 400 de persoane participă la operaţiunile de salvare.

"Mai devreme, de dimineață, am spus că am recuperat cinci cadavre. De atunci am mai recuperat un cadavru, așa că până astăzi au fost recuperate, în total, șase cadavre. Acum drenăm apa, dar noroiul îngreunează totul", a informat Șeful Departamentului de Pompieri Cheongju.

Între timp, au mai fost recuperate alte trei cadavre din tunelul inundat de o viitură rapidă, care i-a oprit pe oameni să scape la timp.

Printre corpurile recuperate din autovehiculul de transport se află şi cel al unei femei în vârstă de peste 70 de ani, au precizat autorităţile.

Circa 6.000 de persoane au fost evacuate până acum, din cauza precipitaţiilor abundente, iar peste 27.000 de gospodării au rămas fără electricitate.

Administratia Meteo din Coreea anunţă că ploile puternice vor continua şi în zilele următoare.

Anul trecut, ţara s-a confruntat, de asemenea, cu ploi puternice şi inundaţii, care au provocat moartea mai multor persoane.