Fum și flăcări peste Teheran. Arde o rafinărie, la câteva ore după ce a luat foc și s-a scufundat cea mai mare navă militară iraniană

Nori groși de fum negru erau vizibili, miercuri după-amiază, în Teheran, deasupra rafinăriei Shahid Tondguyan, notează presa internațională.

Conform publicațiilor din capitala iraniană, nu au fost înregistrate victime iar cauza incendiului va fi investigată după aducerea focului sub control.

Un oficial din poliție citat de agenția Tasnim a menționat că incendiul încă nu era controlat la începutul serii de miercuri.

Marți, cea mai mare navă iraniană a luat foc în Golful Oman.

Vasul s-a scufundat miercuri dimineață. Cei 400 de marinari aflați la bord au fost salvați. 30 dintre aceștia au fost răniți.

De la mijlocul anului trecut, au avut loc mai multe incidente la instalații militare și civile din Iran, inclusiv la instalații din programul nuclear al țării.

Autoritățile de la Teheran suspectează că la originea unora dintre incidente s-ar afla acțiuni de sabotaj israeliene.

Israelul și-a asumat niciunul dintre aceste incidente recente.

#BREAKING: #Iran's media is reporting another large fire today at the Shahid Tondguyan oil refinery​ in the Tehran area. Video from Tasnim is below. pic.twitter.com/b3tp1ppJgT