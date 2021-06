Cea mai mare navă de război a Iranului s-a scufundat în Golful Oman, după un incendiu

Din primele cercetări, se pare că incendiul s-a declanşat de la unul dintre sistemele navei, însă precizări suplimentare nu au fost făcute. Echipele de intervenţie s-au luptat timp de 20 de ore cu flăcărilor.

„Dată fiind propagarea incendiului, misiunea de salvare a Kharg a eşuat, iar nava s-a scufundat în apropiere de Jask.

”Toate eforturile în vederea salvării navei au eşuat, iar aceasta s-a sufundat”, au anunțat oficialii marinei iraniene.

Aceștia au precizat că vasul se afla în serviciu de mai multe decenii și tocmai efectuase în ultimele zile o „misiune de antrenament” în apele internaţionale.

Kharg era cea mai mare navă de realimentare a marinei iraniene. De asemenea, avea în dotare dispozitive capabile să ridice încărcături grele şi putea servi drept punte de lansare pentru elicoptere.

A fost construită şi lansată la apă în Marea Britanie, în 1977, iar sub steagul Iranului intrase în 1984.

Marina iraniană a comunicat că nava Kharg se afla într-o misiune de instruire.

BREAKING ? Largest ship in the Iran’s navy “Kharg” caught fire and sank in the Gulf of Oman pic.twitter.com/Rs5oZUI3B0