Un israelian și-a văzut soția și fiicele răpite de Hamas într-un videoclip viral pe internet: "Situația nu arată bine"

Filmarea arată un grup de persoane încărcate în spatele unui camion flancat de luptători Hamas. Strigătul "Allahu Akbar" (n.r. - Dumnezeu este Mare) se aude pe tot parcursul videoclipului.

Înregistrările arată și o femeie în spatele camionului în timp ce un militant își pune o eșarfă pe cap. Asher a declarat, pentru CNN, că femeia respectivă este soția lui și că distribuie videoclipul pentru a crește gradul de conștientizare a situației lor.

Asher a povestit că soția și fetele sale erau în vizită la soacra lui în Nir Oz, un kibuț de lângă granița cu Gaza. El a spus că bănuia că ar fi putut fi răpite. A urmărit telefonul soției sale și a aflat că acesta se află în Gaza. Mai târziu în acea zi, a văzut clipul viral.

"Nici nu știu care este situația cu privire la ostatici și situația nu arată bine", a spus el.

Asher a adăugat că soția și soacra lui au cetățenie germană și au cerut ajutor guvernului german.

Yoni Asher's wife and daughters were kidnapped from kibbutz Nir Oz and taken to Gaza:



"At 11am I spoke to her. While we were talking terrorists were inside the house.

Through my wife's email, I was able to verify her phone and it shows that it is in Khan Yunis (Gaza)." pic.twitter.com/RN7nSfy8pd