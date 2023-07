Mandatul lui Jens Stoltenberg la conducerea NATO va fi prelungit până pe 1 octombrie 2024

"Aliaţii NATO au fost de acord, marţi, 4 iulie 2023, să prelungească mandatul Secretarului General Jens Stoltenberg cu un an, până la 1 octombrie 2023. Decizia va fi asumată oficial de şefii de state şi de guverne NATO la Summit-ul de la Vilnius", a scris Oana Lungescu în postarea de pe Twitter.

Mandatul lui Jens Stoltenberg ar fi trebuit să se termine pe 1 octombrie 2023.

Lui Stoltenberg, economist de formație și fost lider al Partidului Laburist din Norvegia, i s-a prelungit mandatul în cadrul NATO anul trecut.

Jens Stoltenberg a fost prim-ministru al Norvegiei în perioada 2000-2001 și 2005-2013, înainte de a deveni șeful NATO în anul următor, respectiv 2014. El a fost, de asemenea, ministru de finanțe și ministru al energiei.

