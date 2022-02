Secretarul general NATO: "Am decis să luăm în considerare înființarea de grupuri de luptă. Salutăm oferta Franței de a conduce grupul din România"

Jens Stoltenberg, secretarul general al Alianței, a confirmat intenția statelor membre de a înființa aceste grupuri tactice în statele de pe Flancul estic.

"Asistăm la cea mai mare concentrare de forțe militare după Al Doilea Război Mondial. Am avertizat Rusia că o agresiune va avea un cost mare. NATO rămâne pregătită pentru dialog. Nu este prea târziu pentru îndepărtarea de marginea conflictului. Nu vom face compromisuri pe marginea principiilor de bază ale Tratatului Alianței. Nu știm ce se va întâmpla în Ucraina (...) Am decis să luăm în considere constituirea de grupuri de luptă și salut oferta Franței de a conduce grupul din România (...) Am vizitat România, sunt pregătiți să găzduiască grupuri de luptă. Franța este dispusă să conducă grupul de luptă de aici", a spus Stoltenberg, într-o conferință de presă la sediul Alianței.

Potrivit lui Stoltenberg, pentru Rusia, "noua normalitate" este să testeze pricipiile care susțin securitatea europeană. El a acuzat Moscova că a folosit forța pentru a încerca să intimideze alte state europene să accepte cererile formulate de ruși.

"Rusia și-a demonstrat voința de a utiliza forța pentru a constrânge alte state și pentru a încerca să modifice principiile fundamentale care sunt importante pentru securitatea noastră comună. Regret să o spun, dar este noua normalitate în Europa (...)", a afirmat secretarul general NATO, indicând că, din acest motiv, este importat ca Alianța să ia în considerare o ajustare pe termen lung a pozițiilor sale în estul Europei.

Inițiativa NATO evocată de Jens Stoltenberg. ar putea duce la crearea a mai multe grupuri tactice multinaționale în Europa de Sud-Est, formate fiecare din 1.000 de militari, în Bulgaria și România și, posibil, și în alte state membre.

Slovacia și Ungaria sunt, de asemenea, avute în vedere pentru prezența unor astfel de grupuri dar lucrurile urmează să fie clarificate, date fiind apropierea dintre premierul Viktor Orban și Vladimir Putin și declarația recentă a Budapestei, conform căreia nu va găzdui trupe NATO suplimentare pe teritoriul național.

Franța s-a oferit să contribuie cu militari și să conducă grupul tactic din România.

În prezent, NATO menține prin rotație trupe în Europa de Est.

Este o așa-numită prezență constantă, dar nu permanentă.

O decizie finală cu privire la noul plan va fi luată în cursul primăverii.

Ca răspuns la anexarea peninsulei ucrainene Crimeea de către Rusia în 2014, NATO a înființat patru grupuri de luptă în Estonia, Lituania, Letonia și Polonia.

Ele sunt susținute de tancuri, apărare aeriană şi unități de supraveghere şi sunt formate din 1.500 de trupe, prin rotație.