Președintele SUA, Joe Biden, s-a întâlnit cu soția și fiica lui Navalnîi

În timpul întâlnirii din California, Biden și-a exprimat admirația pentru "curajul extraordinar al lui Navalnîi, pentru moștenirea sa de a lupta împotriva corupției și pentru o Rusie liberă și democratică în care ideea de stat de drept se aplică în mod egal tuturor", a precizat Casa Albă într-un comunicat, potrivit Reuters.

Pe de altă parte, Biden a afirmat că Statele Unite vor anunța vineri noi sancțiuni majore împotriva Rusiei ca răspuns la moartea lui Navalnîi și la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Today, I met with Yulia and Dasha Navalnaya – Aleksey Navalny's loved ones – to express my condolences for their devastating loss.



Aleksey's legacy of courage will live on in Yulia and Dasha, and the countless people across Russia fighting for democracy and human rights. pic.twitter.com/aiCcgTrws3