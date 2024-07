John Cena a anunțat că se retrage din wrestling, după 23 de ani de carieră

Legendarul luptător de wrestling, John Cena, a anunțat că se va retrage din sport în 2025.

John Cena a fost de 16 ori campion mondial în lumea WWE și este considerat unul dintre cei mai mari luptători profesioniști ai tuturor timpurilor.

Starul american în vârstă de 47 de ani a spus, la evenimentul Money In The Bank din Toronto, că ultimele sale apariții vor fi la Royal Rumble, Elimination Chamber și WrestleMania 41 din Las Vegas, în 2025, scrie Daily Mail.

John Cena a spus că a petrecut peste două decenii în WWE, iar de-a lungul carierei sale a cunoscut o „prosperitate incredibilă”, dar și „dificultăți extraordinare”.

În ceea ce privește cariera sportivă, a câștigat de 16 ori titlul mondial în WWE, egalând recordul lui Ric Flair. A deținut și alte titluri importante, cum ar fi WWE United States Championship și World Tag Team Championship.

BREAKING NEWS: John Cena announced at #MITB he will retire from in-ring competition in 2025.