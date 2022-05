Ea este jurnalista postului Al Jazeera ucisă de forțele israeliene

Anunțul a fost făcut de Ministerul palestinian al Sănătății.

Shireen Abu Akleh a murit miercuri, după ce a fost împușcată în timp ce relata raidurile israeliene în orașul Jenin din Cisiordania.

Ea a fost transportată la spital în stare critică iar medicii au declarat-o decedată.

Jurnalista Al Jazeera purta vesta specifică reporterilor atunci când a fost împușcată.

"Forțele de ocupație israeliene au asasinat-o pe iubita noastră jurnalistă Shireen Abu Akleh în timp aceasta relata brutalitățile din Jenin, în această dimineață. Shireen cea mai remarcabilă jurnalistă palestinian și o prietenă apropiată. Acum, vom auzi "îngrijorările" Regatului Unit și ale comunității internaționale", a scris pe Twitter Husam Zomlot, șeful misiunii diplomatice palestiniene în Marea Britanie.

Israeli occupation forces assassinated our beloved journalist Shireen Abu Akleh while covering their brutality in Jenin this morning. Shireen was most prominent Palestinian journalist and a close friend. Now we will hear the “concerns” of the UK govt & the international community pic.twitter.com/M6lKTbceHJ