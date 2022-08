Maria Ovsiannikova, jurnalista rusă care l-a sfidat pe Vladimir Putin în direct la televiziune, a fost arestată

Devenită celebră în întreaga lume după ce a întrerupt, în martie, emisia Pervîi Kanal cu un afiș împotriva ofensivei din Ucraina, Ovsiannikova a fost reținută miercuri, fiind acuzată de discreditarea armatei, potrivit avocatului său, Dmitri Zahvatov.

"Suntem în prezent cu anchetatorii. A fost deschisă o investigație împotriva Marinei Ovsiannikova pentru răspândirea de informații false despre armata rusă", a declarat Zahvatov pentru Agenția France-Presse.

Avocatul a mai precizat că investigația a fost lansată în baza unei legi adoptate după invazia Ucrainei, lege care sancționează declarațiile împotriva armatei ruse.

El a declarat pentru site-ul de știri independent Meduza că acest caz este, probabil, legat de un protest pe care jurnalista l-a organizat luna trecută, ținând un banner pe care scria "Putin este un ucigaș, soldații săi sunt fasciști".

Dacă va fi condamnată, Ovsiannikova riscă până la 15 ani de închisoare.

Potrivit presei internaționale, autoritățile ruse au percheziționat locuința jurnalistei și au deschis un dosar penal.

Ulterior percheziției, urmează ca acuzata să fie adusă la Comitetul de Investigații - structura care se ocupă de infracțiunile majore în Rusia - pentru a fi interogată.

Marina Ovsyannikova was charged under the article on "fake news" about the Russian army, which provides for a punishment of up to 10 years in prison. pic.twitter.com/VeE3RmoCQG