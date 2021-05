Jurnalistul Roman Protasievich, deținut la Minsk, apare într-un video, cu vânătăi pe față, în care spune că este „tratat bine”

„Bună ziua, numele meu este Roman Protasievich. Seara trecută am fost reținut de angajații MAI pe aeroportul din Minsk. Acum mă aflu în centrul de detenție nr. 1 al orașului Minsk. Vreau să anunț că nu am nicio problemă de sănătate cu inima sau cu alte organe. Atitudinea forțelor de ordine față de mine este corectă și conform legii. Chiar acum colaborez cu anchetatorii și dau declarații privind organizarea protestelor în orașul Minsk”, spune Roman Protasievich.

❗❗Raman Pratasevich, obviously beaten, says Lukashenka's thugs treat him "correctly" and "lawfully". He is in the Minsk Detention Center #1. Terrifying video. pic.twitter.com/d7Iuj9X4MD