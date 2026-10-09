Cine e noua purtătoare de cuvânt a lui Donald Trump. Katie Zacharia a fost angajată la Social Truth

1 minut de citit Publicat la 22:26 09 Oct 2026 Modificat la 22:39 09 Oct 2026

Zacharia lucrează în prezent ca responsabilă de comunicare pentru Trump Media & Technology Group. Sursă foto: Instagram - Katie Zacharia

Comentatoarea conservatoare Katie Zacharia a primit propunerea de a deveni noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe, a confirmat un oficial al administrației americane pentru BBC.

Katie Zacharia, o comentatoare conservatoare care a lucrat scurt timp la Departamentul Securității Interioare, a fost selectată de președintele american Donald Trump pentru a fi noul purtător de cuvânt al Casei Albe.

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Zacharia lucrează în prezent ca responsabilă de comunicare pentru Trump Media & Technology Group, compania care deține platforma Truth Social, folosită de președintele Donald Trump. Dacă va accepta funcția, ea va deveni a șasea persoană care ocupă acest post în cele două mandate ale lui Trump.

În vârstă de 42 de ani, Katie Zacharia are apariții frecvente la posturile conservatoare Newsmax și Fox News. În 2006, a lucrat ca stagiară pentru Comitetul Național Republican și pentru Biroul pentru Afaceri Politice al Casei Albe, în timpul administrației George W. Bush.

Deși experiența sa în administrația federală a fost scurtă, Zacharia este de mult timp o susținătoare fermă a lui Donald Trump și a politicilor administrației sale.

Karoline Leavitt, fosta purtătoare de cuvânt a Casei Albe, a părăsit funcția în luna august. Potrivit informațiilor apărute în presă, aceasta a acceptat ulterior un post la Fox News.