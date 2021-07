O țară întreagă cu ieșire la Marea Mediterană a rămas fără curent electric

Drept urmare, cea mai mare parte a teritoriului libanez s-a scufundat în beznă odată cu venirea nopții.

Este vorba despre centralele de la Deir Ammar și Zahrani, care asigură circa 40% din curentul electric în Liban.

Proprietarul centralelor, compania Electricite Du Liban (EDL) a confirmat oprirea lor, din lipsă de combustibil.

BBC notează că o criză de valută îngreunează plata furnizorilor externi.

Sursa citată adaugă că navele încărcate cu motorină au refuzat să descarce marfa înainte ca banii să fie transferați în conturile în dolari americani ale furnizorilor.

În orașul Zhale din estul Libanului, EDL le-a cerut rezidenților să-și reducă la minimum consumul, arătând că "furnizarea de energie electrică în teritoriile libaneze a fost întreruptă pe termen neprecizat".

La aeroportul din Beirut, efectele întreruperii de curent au fost semnalate de călători pe rețelele sociale.

#Lebanon : Darkness at #Beirut airport as 2 main power plants have shut down today, with fuel for essential private generators in short supply - water now to be rationed as well How much more pressure can the country bear? pic.twitter.com/fphwFWa6cA