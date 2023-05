Limuzina patriarhului rus Kirill a spulberat o mașină, la Moscova. Accidentul a fost surprins pe camerele de supraveghere

O persoană a fost rănită în urma accidentului, potrivit presei ruse.

În imaginile postate pe rețelele de socializare se vede cum vehiculul lui Kiril, o limuzină a brandului de lux rusesc "Aurus", are avarii serioase la partea din față iar mai mulți bărbați în costume încearcă să o acopere cu o prelată, sub protecția unor polițiști.

Cealaltă mașină, un Volvo, are avarii pe partea șoferului. Se observă că airbagul s-a declanșat la impact.

Nu este clar dacă la momentul accidentului patriarhul Kirill se afla în mașină.

Biserica Ortodoxă Rusă a transmis că informațiile referitoare la ciocnirea din centrul Moscovei nu corespund realității.

Impactul s-a produs la ora locală 6:30, la intersecția bulevardului Prospekt Mira cu strada Bolnicinîi, potrivit informațiilor de pe canalul Telegram "Baza", cunoscut ca fiind apropiat instituțiilor ruse de aplicare a legii.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum automobilul Volvo se deplasează lent, înainte de a fi lovit puternic, din stânga, de limuzina Aurus, care circula cu viteză mare.

Patriarhul rus Kirill este un binecunoscut susținător al Kremlinului și al războiului declanșat de Vladimir Putin în Ucraina.

Mai multe surse ruse au acreditat, de-a lungul timpului, ideea că patriarhul are un grad înalt în Serviciul de Securitate rus FSB, succesorul KGB.

Russian Patriarch Kirill was involved in an accident.



He crashed into a Volvo in central Moscow. The consequences of the accident are currently unknown.



Unfortunately, no one was injured.

