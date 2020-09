Lukașenko a pus tunurile cu apă pe protestatarii din Belarus după ce și-a luat în primire al 6-lea mandat prezidențial

Peste 100 de protestatari au fost arestați în urma ciocnirilor cu poliția, conform AFP.

Protestul a fost organizat pe rețelele sociale.

Reales în urma unui scrutin controversat, pe care cancelariile occidentale îl consideră trucat, liderul din Belarus a dispus în mai multe rânduri reprimarea violentă a protestelor opoziției, care au început imediat după alegerile prezidențiale din luna august anul acesta.

Lukașenko și-a asumat o victorie cu 80%, nerecunoscută de SUA și de Uniunea Europeană, în timp ce contracandidata sa, Svetlana Tihanovskaya, ar fi întrunit doar 10% din sufragii.

Aceasta a refuzat să se recunoască învinsă și a părăsit țara, în urma amenințărilor la adresa vieții sale.

Germania a anunțat, miercuri, cu mai multe ore înainte de anunțul similar făcut de SUA, că nu îl recunoaște pe Lukașenko drept președinte.

"Ceremonia de la Minsk "nu are nicio legitimitate", a spus Steffen Seibert, purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Berlin, referindu-se la rapida procedură de miercuri, prin care Aleksandr Lukașenko și-a luat mandatul în primire.

"Faptul că ceremonia a fost pregătită în secret şi s-a desfăşurat cu uşile închise este elocvent. Nici măcar după ceremonia de astăzi, domnul Lukaşenko nu poate pretinde legitimitate democratică, ceea ce ar fi condiţia de a-l recunoaşte preşedinte legitim al Belarusului", a adăugat oficialul german.

Anunțuri asemănătoare au fost făcute de țările baltice, Cehia și Slovacia.

#Belarus That's a secret power of a white-red-white flag. Do watch the video from #Minsk today pic.twitter.com/NvtlRLd1ll