Lukașenko indică într-o întâlnire oficială un plan de invadare a regiunii Odessa dinspre Transnistria

Lukașenko este un aliat al președintelui rus Vladimir Putin și i-a permis lui Putin să plaseze trupe rusești la granița dintre Belarus și Ucraina înainte de invazie, aparent pentru exerciții militare comune.

Belarus este, de asemenea, gata să trimită trupe în Ucraina pentru a-i ajuta pe ruși.

„La ședința de astăzi a consiliului de securitate, Lukașenko a arătat ceea ce pare a fi o hartă reală a invaziei”, a scris marți jurnalistul bieloruș Tadeusz Giczan pe Twitter.

Arata instalații militare ucrainene distruse de rachete din Belarus, direcții de atac. De asemenea, Ucraina este impartita in 4 sectoare", informează Fox News.

At today's security council meeting, Lukashenko showed what looks like an actual invasion map. It shows Ukraine military facilities destroyed by missiles from Belarus, attacks directions (everything agrees except Odessa-Transnistria). Also, Ukraine is divided into 4 sectors. pic.twitter.com/ueqBIFUbyM