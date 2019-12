Lumea K-pop, din nou în doliu! Un actor adorat de tineri a fost găsit mort

Actorul şi cântărețul sud-coreean Cha In Ha a fost găsit mort, la vârsta de 27 de ani, acesta find cel de-al treilea caz de deces în lumea K-pop, în ultimele două luni, scrie The Guardian.

Cha, membru al grupului K-pop Surprise U şi actor aflat la debut, a fost găsit mort în locuinţa sa.

Agenţia de talente care îl reprezenta a anunțat decesul lui Cha și a precizat că vestea morții lui îi îndurerează. Totodată, reprezentanții agenției au cerut presei să se abțină de la zvonuri și speculații cu privire la cauza decesului, arătând că familia lui Cha trece ”printr-o mare tristețe” și are nevoie de liniște să-i pregătească cele necesare pentru ultimul drum.

Cha, pe numele real Lee Jae-ho, îşi începuse de curând cariera de actor, jucând în 2017 într-un scurtmetraj, "You, Deep Inside of Me", precum şi seria TV "Love With Flaws".

Cha este al treilea star din lumea K-pop care e găsit mort, în ultimele două luni

Cântăreaţa de K-pop Goo Hara a fost găsită decedată în noiembrie, în locuinţa sa din Seul, potrivit unui anunţ făcut de poliţie. Moartea lui Goo a avut loc la şase luni după ce managerul ei a găsit-o lipsită de cunoștință în locuinţa sa, incidentul fiind descris de presa locală ca fiind o tentativă de sinucidere.

În octombrie, un alt star K-pop, Sulli, fostă membră a unei trupe de fete, f(x), a fost descoperită decedată. Sulli, care avea 25 de ani, s-a confruntat în ultima parte a vieții cu hărțuirea online.