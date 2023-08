Luminiţa Odobescu, ministrul de Externe: "Rusia continuă să pună în pericol navigaţia în Marea Neagră"

Luminiţa Odobescu a condamnat noile bombardamente lansate de Rusia în portul Reni, aflat la graniţa României cu Ucraina, pe Dunăre.

"Condamn cu fermitate atacurile continue ale Rusiei asupra oamenilor nevinovaţi, infrastructurii civile, inclusiv silozuri de cereale, în porturile Reni şi Izmail. Prin aceste încălcări flagrante ale legii internaţionale, Rusia continuă să pună în pericol securitatea alimentară şi navigaţia în Marea Neagră", a scris ministrul de Externe în postarea de pe Twitter (X).

Citeşte şi: Portul Reni de pe Dunăre, aflat la graniţa cu România, a fost bombardat de Rusia

Noaptea trecută, armata rusă a lansat noi atacuri, timp de două ore, în portul Reni din Ucraina, aflat la graniţa cu România.

O explozie puternică a fost filmată de românii aflaţi pe malul românesc al Dunării, precum şi tirul continuu al sistemului de apărare antiaeriană ucrainean.

I strongly condemn the continued RU attacks on innocent people, civilian infrastructure, including grain silos in ?? ports of #Reni & #Ismail. By these flagrant violations of int’l law RU continues to jeopardize ? food security & the safety of navigation in the Black Sea.